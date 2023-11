Bergwijn praat met Van 't Schip over Ajax-aanvoerderschap: 'Moet mijn voeten laten spreken'

Ajax-trainer John van 't Schip houdt vast aan het veelbesproken aanvoerderschap van aanvaller . De trainer, die zijn eerste twee wedstrijden in twee broodnodige overwinningen wist om te zetten, sprak met de Oranje-international over de manier waarop hij het captain-schap vervult.

"De trainer heeft tegen mij gezegd: je moet gewoon met je voeten spreken, ik weet dat je niet echt een prater bent", zegt Bergwijn tegenover het clubkanaal van Ajax. De 26-jarige aanvaller droeg nog niet eerder in zijn loopbaan de aanvoerdersband tot de inmiddels vertrokken Maurice Steijn besloot hem afgelopen zomer die eer te gunnen.

Bergwijn geeft op zijn eigen manier invulling aan het aanvoerderschap, zegt de aanvaller zelf. "Als ik extra hard op de training ga dan kijken de jongens toch naar mij, die moeten dan mee. Ik probeer het eigenlijk op die manier te doen", legt hij uit hoe hij zijn rol bekleedt. "Het is wel wennen en voor mij ook een leerproces, gewoon iets waar ik mee om moet gaan."

Nadat de thuisduels met FC Volendam (2-0) en sc Heerenveen (4-1) in een overwinning werden omgezet, hoopt Van 't Schip Ajax ook in zijn derde duel, donderdag tegen Brighton & Hove Albion in de Europa League, naar drie punten te kunnen leiden. Bergwijn bevestigt dat het do or die wordt voor de Amsterdammers, die met twee punten uit drie duels hekkensluiter zijn in groep B van het tweede Europese clubtoernooi: "Ik denk dat deze wedstrijd gewonnen moet worden, vooral thuis met de fans erachter", beseft hij.

Compact

Twee weken geleden ging Ajax onder interim-trainer Hedwiges Maduro, die inmiddels weer assistent is, nog met 2-0 ten onder tegen de Engelse werkgever van Joël Veltman en Jan Paul van Hecke. "Ik denk dat we heel compact speelden", herhaalt Bergwijn het mantra dat Maduro destijds uitsprak. "Alleen bijna niet tot kansen kwamen", stipt hij aan waar het aan schortte in Engeland. "Ik denk dat we het compacte erin moeten houden maar zelf aan de bal wat beter moeten zijn om tot kansen en doelpunten te komen."