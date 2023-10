Ajax gaat kansloos onderuit in Engeland en staat onderaan in Europa League-groep

Ajax heeft tegen Brighton & Hove Albion niet voor de sportieve ommekeer kunnen zorgen. In de eerste wedstrijd onder interim-trainer Hedwiges Maduro gingen de Amsterdammers vrij kansloos met 2-0 onderuit. Daardoor staat Ajax met twee punten uit drie wedstrijden onderaan in Groep B van de Europa League.

Opvallend in de opstelling van Ajax was de afwezigheid van Kristian Hlynsson. De IJslander scoorde afgelopen weekend twee keer in het 4-3 verlies tegen FC Utrecht. Maduro koos ondanks zijn tegenvallende optreden van zondag voor Steven Berghuis, vanwege zijn ervaring. Hlynsson viel overigens wel in deze wedstrijd.

De eerste helft was wat kansen betreft niet erg vermakelijk. Hoewel beide ploegen de kans kregen om aan te vallen, werd er niet veel op doel geschoten. Brighton had meer de overhand gedurende deze periode, met een stuk aanvallender spel dan Ajax. De thuisploeg zette enorm hoog druk en forceerde keeper Diant Ramaj tot het spelen van moeilijke ballen. De Duitser redde zich voetballend overigens prima tijdens zijn basisdebuut. Maduro zal hebben ingezet op verdedigende stabiliteit. De ploeg zette juist geen hoge druk. Uitblinkers in de defensie waren Jorrel Hato en Anton Gaaei met ferme ingrepen op de juiste momenten.

Toch leidde de aanvallende dominantie van Brighton tot een doelpunt. Net als in de wedstrijd tegen Utrecht kreeg Ajax vlak voor rust de 1-0 om de oren. Een schot van Kaoru Mitoma kon worden gestopt door Ramaj, maar de rebound kon makkelijk worden binnengeschoten door João Pedro. De Braziliaan tekende voor zijn vierde Europa League-goal dit seizoen.

Na rust was het, ook net als in Utrecht, weer raak. Uit een stiftje van Simon Adingra kreeg Barcelona-huurling Ansu Fati de kans om de bal langs de keeper in het doel te schuiven. Ajax kwam de klap die met deze 2-0 gegeven werd, niet meer te boven. Brighton voetbalde de wedstrijd uit en kwam op een bal op de paal van Steven Berghuis na, niet in de problemen.

Marseille leidt nu in de groep met vijf punten, gevolgd door AEK Athene en Brighton met vier punten. Ajax staat onderaan met twee punten. Zondag wacht de wedstrijd tegen PSV in Eindhoven.