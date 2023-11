Bosz hoeft bij PSV geen moeilijke knopen door te hakken: dit is de opstelling tegen Sevilla

Waar Feyenoord door de 1-3 nederlaag tegen Atlético Madrid definitief is uitgespeeld in de Champions League, heeft PSV overwintering in het miljardenbal volledig in eigen hand. Mochten de Eindhovenaren winnen van Sevilla, dan zou plaatsing voor de knock-outfase woensdagavond al een feit kunnen zijn. Bij een zege zetten ze in ieder geval een grote stap. Peter Bosz kiest in Zuid-Spanje voor dezelfde namen als in de uitwedstrijd tegen FC Twente van een paar dagen geleden.

De eerste twaalf competitieduels leverden 36 punten op, de volle buit dus. De competitiestart van PSV was indrukwekkend, maar desondanks was nog niet iedereen overtuigd. Velen waren van mening dat we in de eerste weken na de interlandperiode pas écht zouden zien hoe goed dit PSV is. Met uitwedstrijden tegen FC Twente, Sevilla en Feyenoord stonden er immers drie krakers op het programma. De eerste leverden Bosz en zijn spelers echter geen problemen op. PSV boekte een 0-3 overwinning in Enschede en beleefde daarmee dus een uitstekende generale voor het treffen met Sevilla in de Champions League.

De huidige koploper van de Eredivisie kan woensdagavond hele goede zaken doen. Resulteert het bezoek aan de Europa League-winnaar in het afgelopen seizoen in drie punten én wint Arsenal later op de avond van RC Lens, dan is PSV met nog één speelronde te gaan al zeker van overwintering in de Champions League. Maar goed, dan moet er dus eerst worden gewonnen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want PSV moest in de heenwedstrijd in Eindhoven nog genoegen nemen met een punt. In vergelijking met die wedstrijd is de opstelling van PSV op twee posities gewijzigd. Malik Tillman en Noa Lang verschenen op 3 oktober in Eindhoven nog aan de aftrap, maar eerstgenoemde moet inmiddels al een paar weken Guus Til voor zich dulden en Lang is er zelfs helemaal niet bij.

Op doel kiest Bosz uiteraard 'gewoon' voor Walter Benítez. Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest vormen de achterhoede. Op het middenveld wordt Til geflankeerd door Jerdy Schouten en Joey Veerman. Voorin hoeft Bosz door de afwezigheid van Lang geen moeilijke knopen door te hakken. De zomeraanwinst maakte afgelopen zaterdag in Enschede zijn rentree, maar heeft een terugslag gehad en mist naast het treffen met Sevilla mogelijk ook de kraker tegen Feyenoord van komende zondag. De voorhoede wordt in Andalusië in ieder geval gevormd door de vertrouwde namen: Johan Bakayoko, Luuk de Jong en Hirving Lozano. Voor De Jong wordt het een speciale avond. Hij maakte in de zomer van 2019 nog de overstap van PSV naar Sevilla en won met die club in 2021 de Europa League. Met twee doelpunten had de Nederlander een enorm aandeel in de 3-2 zege op Internazionale.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Til, Veerman; Bakayoko, De Jong, Lozano.

De ontmoeting tussen Sevilla en PSV in de Champions League is live te volgen bij FCUpdate.nl. Het eerste fluitsignaal klinkt om 18.45 uur.

Sevilla begint met twee oud-Ajacieden in de basis

Bij Sevilla verschijnen er twee spelers met een verleden bij Ajax aan de aftrap. Zowel Nemanja Gudelj als Lucas Ocampos heeft een basisplaats bij de huidige nummer vijftien van Spanje.