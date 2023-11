'Die drie Ajax-spelers zijn wel écht opgelucht dat Steijn weg is'

Ajax boekte zondagavond in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen de tweede overwinning op rij en dat was voor een groot deel te danken aan en . Voor de twee Oranje-internationals was een paar dagen eerder tegen FC Volendam al een belangrijke rol weggelegd en zij namen hun ploeg ook tegen sc Heerenveen op sleeptouw. Oók liet zich gelden. Zowel Wim Kieft als Valentijn Driessen is te spreken over de rol van het aanvalstrio.

Over Bergwijn, Berghuis én Brobbey is de laatste weken voldoende gezegd en geschreven. Bergwijn, die vorig jaar voor een recordbedrag de overstap maakte van Tottenham Hotspur naar Ajax, zou niet tevreden zijn in Amsterdam en een winterse transfer naar het Midden-Oosten overwegen. Berghuis stond volop in het middelpunt van de aandacht na het vertrek van Maurice Steijn en Brobbey was het mikpunt van kritiek na al zijn gemiste kansen tegen PSV. Maar, nieuwe trainer en nieuwe kansen. Die grijpen de aanvallers met beide handen aan.

Dat is ook Kieft opgevallen. “Dat kan je niet ontkennen”, reageert de oud-voetballer in gesprek met Wilfred Genee in eerste instantie op de vraag dat het geluk van John van ’t Schip ‘nu al aanwezig’ is in de Johan Cruijff ArenA. “Het zit ze niet tegen, laat ik het zo zeggen. Maar goed, dat is de enige manier om eruit te komen. Gewoon je thuiswedstrijden winnen voorlopig en hopen dat je vaker tegen FC Volendam en Heerenveen speelt, maar dat zal niet zo zijn.” Hoewel de eerste wedstrijden onder Van ’t Schip hebben aangetoond dat er nog voldoende ruimte is voor verbetering, ziet Kieft ook wel degelijk iets waar Ajax zich aan kan vasthouden. “Wat ik zie bij die drie voorin, Brobbey, Bergwijn en Berghuis, is dat zij wel écht opgelucht zijn dat Steijn weg is. Dat zou eigenlijk niet mogen, maar als je ziet hoe zij vooropgaan in de strijd… Dan vind ik dat wel heel positief.”

Ajax-aanvallers van Oranje-niveau

Bergwijn was in zowel de thuiswedstrijd tegen FC Volendam áls sc Heerenveen de maker van de Amsterdamse openingstreffer. Dat deed hij zondagavond tegen de Friezen op aangeven van Berghuis, die tegen FC Volendam ook al goed was voor een assist en drie dagen later ook nog Chuba Akpom in staat stelde om te scoren. “De contouren van de wederopstanding van Ajax worden getekend door aanvoerder Bergwijn, spits Brobbey en aanjager Berghuis”, schrijft Driessen dan ook in zijn column in De Telegraaf. “Het aanvalstrio is volgens bondscoach Ronald Koeman van Oranje-niveau en dus mag je iets van ze eisen. Hoewel Berghuis in de voorselectie voor de interlands tegen Ierland en Gibraltar ontbreekt. Tegen sc Heerenveen was hij bij drie doelpunten betrokken.”

Naast Bergwijn, Brobbey en Berghuis liet ook Akpom zich in de eerste twee wedstrijden van Van ’t Schip van zijn beste kant zien. Akpom kwam in beide duels als invaller binnen de lijnen en was tegen zowel FC Volendam als sc Heerenveen trefzeker. Zondagavond maakte hij er zelfs twee. “Hij scoorde driemaal in twee invalbeurten. Brobbey trof viermaal doel in negen Eredivisie-duels. Of de Nederlander bang moet zijn voor deze Engelse supersub; het koppel Brobbey-Akpom is ook een alternatief”, stelt Driessen. “Meer angst is gerechtvaardigd voor hetgeen achter de aanvallers gebeurt, want dat blinkt uit in kwetsbaarheid. De organisatie doet nog steeds denken aan de eerste drie desastreuze maanden.”