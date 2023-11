Driessen kritisch op Van 't Schip: 'Bang voor hetzelfde scenario als onder Steijn'

Valentijn Driessen vindt de polonaise aan het lijf van Ajax-trainer John van ’t Schip nog veel te vroeg. De oefenmeester deelt veel complimenten uit aan spelers die tot dusver amper aan de bak kwamen en gaf Chuba Akpom al tweemaal met succes speeltijd. Volgens de journalist van De Telegraaf is dat vooral vanwege de gebeurtenissen rond zijn voorganger Maurice Steijn.

“Het gaat maar om één speler die dat zegt”, zei Driessen in een video van De Telegraaf over de complimenten van Akpom aan het adres van de coach. “John is heel er gecharmeerd van een aantal spelers, die hij veel complimenten geeft. Maar er speelt maar één andere speler in vergelijking met Steijn. Of in elk geval met Maduro. Akpom mag twee keer invallen, met doelpunten. Maar dat was wel tegen Volendam en sc Heerenveen.”

Driessen acht die tegenstand gering en wil het donderdagavond in de Europa League ook nog weleens zien. “Laat ze het maar zien tegen Brighton, of ze daadwerkelijk gegroeid zijn. Wedstrijden tegen FC Volendam en sc Heerenveen zegt me niet zoveel.”

Dat de sfeer wel degelijk beter is dan onder Steijn, kan Driessen niet ontkennen. “Maar Van ’t Schip is met iedereen blij gaan. Als hij de strijd aangaat, dan verliest hij de spelers misschien. Dat is hetzelfde als wat Maurice Steijn is overkomen na Fortuna Sittard-uit. Toen hij zei dat hij alleen verder kon met Sutalo en de rest van de aankopen brandhout is. Hij vliegt het heel anders aan en dat vinden de spelers lekker. Dat de coach hen komt helpen.”