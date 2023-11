Driessen ziet Ajax-top 'kapitale blunder' maken: ‘Lieten zich leiden door een op hol geslagen publieke opinie’

Valentijn Driessen is van mening dat Ajax anders had moeten handelen rond het vertrek van Marc Overmars. De chef voetbal van De Telegraaf benadrukt wel dat Overmars zeker géén slachtoffer is 'van alles wat bij zijn vertrek is gebeurd'. De oud-voetballer van onder meer Ajax, FC Barcelona en Arsenal vertrok begin 2022 als technisch directeur bij de technisch directeur vanwege grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijke collega's.

6 februari 2022 leek lang een mooie dag te worden voor Ajax. De Amsterdammers hadden PSV een dag eerder zien verliezen van AZ en kregen in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo de kans om de concurrent uit Eindhoven op een grotere achterstand te zetten. Ajax speelde zeker niet groots, maar won wel met 3-0. De Ajacieden leken daardoor met een prettig gevoel de nieuwe week tegemoet te gaan, maar een laat bericht vanuit de club stak daar een stokje voor. In dat bericht stond dat Overmars per direct vertrok als technisch directeur vanwege grensoverschrijdend gedrag naar vrouwelijke collega’s.

“Al met al is er sprake van een ongekende implosie”, vat Driessen vrijdag in zijn column in De Telegraaf de gevolgen van het vertrek van Overmars uit de Johan Cruijff ArenA samen. “Eentje die publicist Menno de Galan in zijn boekje ‘Ajax in crisis’ onder woorden trachtte te brengen. Het meest opvallende was dat Ajax Overmars bij het uitlekken van de dickpic-affaire zo snel loosde, dat beide partijen bij voorbaat een terugkeer op termijn afsneden.” Driessen stelt dat Ajax voor een ander plan van aanpak had moeten kiezen. “In plaats van leiding geven, strategie bepalen en uitvoeren om de kip met de gouden eieren niet te slachten maar te heropvoeden, liet de Ajax-top zich leiden door een op hol geslagen publieke opinie na The Voice.”

Volgens Driessen ‘in retroperspectief een kapitale blunder’. “Helemaal omdat na uitgebreid, voor alle betrokken onverantwoordelijk lang onderzoek van negentien maanden naar seksueel intimiderend en grensoverschrijdend gedrag, slechts de dickpic Overmars is aangerekend door de tuchtcommissie van het Instituut voor de Sportrechtspraak. Allerlei anonieme beschuldigingen zijn als niet aannemelijk weggezet. Een geweldige veeg uit de pan voor de aanklaagster, van wier strafeis om Overmars vijf jaar (drie jaar onvoorwaardelijk) uit de sport te verbannen, gehakt is gemaakt.”

Driessen vindt het ‘terecht dat de tuchtcommissie niet is meegegaan om het leven van de dader Overmars verder te ruïneren in deze dickpic-affaire door hem als voorbeeld disproportioneel te straffen’. Dat betekent echter niet dat Driessen, zoals in de voorgaande zin al duidelijk wordt, Overmars een ‘slachtoffer’ vindt. “Ondanks zijn fabelachtige cv bij Ajax is Overmars geen slachtoffer van alles wat bij zijn vertrek in februari 2022 is gebeurd. Hoe anders velen er bij Ajax en rond de Amsterdamse club er ook over denken; Overmars blijft dader en hij heeft niet alleen de ontvanger van de dickpic slachtoffer gemaakt, maar vooral voetbalclub Ajax en alles wat ermee samenhangt. Tussen zijn gedwongen vertrek en in de ineenstorting van het hoofdstedelijke voetbalbolwerk ligt een direct verband. Omdat zijn kwaliteiten als directeur voetbalzaken worden gemist. Dat deze buiten kijf staan, bewijst hij het laatste anderhalf jaar opnieuw bij Royal Antwerp FC.”

Landskampioen én Champions League-voetbal

Overmars ging tot verbazing bij velen vrij snel na zijn vertrek bij Ajax aan de slag bij Antwerp FC. Als sportief directeur van de club uit Antwerpen stelde hij voor het seizoen 2022/23 Mark van Bommel aan als hoofdtrainer. Dat bleek een gouden zet. Van Bommel loodste Antwerp FC in zijn eerste seizoen naar de landstitel én beker. Bovendien kwalificeerde The Great Old zich een paar maanden geleden voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Daarin kan Antwerp FC vooralsnog echter geen potten breken. De eerste vier groepsduels werden allemaal verloren. Ook in de Jupiler Pro League loopt het nog niet naar wens. Antwerp FC vindt zich na veertien wedstrijden terug op de vijfde plaats, met elf punten minder dan koploper Union.