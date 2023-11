El Ghazi distantieert zich van verklaring Mainz en ontkent excuses voor Instagram-post

FSV Mainz-aanvaller heeft in een uitgebreid statement op Instagram afstand genomen van een eerdere verklaring van zijn werkgever. De Bundesliga-club zette hem uit de selectie nadat hij op datzelfde sociale medium zijn steun uit had gesproken voor de Palestijnse zaak met een omstreden leus, maar nam hem maandag tóch in genade aan.

De oud-speler van Ajax en PSV schreef in eerste instantie "From the river to the sea, Palestine will be free", maar verwijderde die uitspraak later weer. "El Ghazi heeft in verschillende gesprekken met het bestuur van de club afstand genomen van zijn bericht op zijn Instagram-kanaal, dat hij zelf al na een paar minuten verwijderde", schreef Mainz maandag in de verklaring waarin werd aangekondigd dat de aanvaller tóch weer welkom was bij de hekkensluiter van de Bundesliga. Eerder meldde de BBC juist dat de club zou overwegen om het contract van de aanvaller helemaal te verscheuren. Vorige week vrijdag leek El Ghazi zelf het boetekleed al aan te trekken met een nieuwe verklaring, waarin hij afstand leek te nemen van zijn eerdere uitspraken.

Daar komt hij woensdag echter behoorlijk op terug. "Mijn statement van maandag was mijn enige en definitieve verklaring tegenover zowel Mainz als het publiek over de social media-posts die ik de afgelopen weken heb gemaakt", begint hij. "Alle andere verklaringen, commentaren of excuses die aan mij worden toegeschreven zijn niet door mij gemaakt of geautoriseerd", neemt hij afstand van de verklaring van zijn werkgever. Daarna somt hij op dat hij tegen onder meer oorlog en geweld, het doden van onschuldige burgers, islamofobie én antisemitisme, apartheid en bezetting is. "Ik neem geen afstand van wat ik heb gezegd en ik zal tot mijn laatste ademtocht voor humaniteit en onderdrukten staan."

Daarnaast roept hij op tot een einde aan de oorlog tussen Hamas en Israël: "Er kan geen rechtvaardiging zijn voor het doden van meer dan 3,5 duizend kinderen in Gaza in de afgelopen drie weken", schrijft El Ghazi. "Hoe kan de wereld stil blijven als - volgens Save The Children - elke tien minuten een kind sterft in Gaza", vervolgt hij. "We moeten nú oproepen voor een einde aan het moorden in Gaza!", besluit hij zijn statement.