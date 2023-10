FSV Mainz 05 kiest voor zeer verrassende wending in El Ghazi-soap

is met de schrik vrij gekomen. FSV Mainz 05 heeft besloten om de aanvaller een waarschuwing te geven, waardoor hij weer mag aansluiten bij het elftal van de hekkensluiter van de Bundesliga. De aanvaller lag afgelopen weken onder vuur nadat hij zich op social media had uitgelaten over de oorlog tussen Hamas en Israël.

El Ghazi deed een openlijke steunbetuiging aan Hamas, en daar was zijn club Mainz 05 niet van gediend. “From the river to the sea, Palestine will be free”, schreef de Nederlander in een post op Instagram. De Duitse club besloot om de oud-aanvaller van onder meer Ajax en PSV op direct op non-actief te stellen. Een contractontbinding leek de logische vervolgstap van Mainz.

De Bundesliga-club heeft maandagmiddag echter besloten om El Ghazi in genade te nemen. “El Ghazi heeft in verschillende gesprekken met het bestuur van de club afstand genomen van zijn bericht op zijn Instagram-kanaal, dat hij zelf al na een paar minuten verwijderde”, schrijft Mainz in een statement op de officiële clubkanalen. “Hij betreurde de publicatie en de negatieve impact ervan, vooral voor de hele club. El Ghazi heeft zich tegenover het bestuur ook duidelijk gedistantieerd van terroristische daden, zoals die van Hamas. Hij maakte duidelijk dat hij het bestaansrecht van Israël niet in twijfel trok”, is er verder te lezen.

El Ghazi liet vrijdag al van zich horen op Instagram. “Mijn eerdere statements op social media zijn verkeerd begrepen", schreef hij onder meer. "Ik veroordeel de moorden op alle onschuldige burgers in Palestina en Israël. Mijn sympathie ligt bij de onschuldige slachtoffers van dit conflict, ongeacht hun nationaliteit.”