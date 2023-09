Eredivisie-clubs opgelet: elf transfervrije buitenkansjes

De transfermarkt zit er weer op in Nederland en dat betekent dat alle clubs in de Eredivisie en Eerste Divisie alleen nog transfervrije versterkingen mogen halen. Welke spelers zitten nog zonder club en zouden een aanwinst kunnen zijn voor de Nederlandse clubs? FCUpdate.nl zet een aantal buitenkansjes op een rijtje.

1. Oussama Idrissi

Na zijn vertrek bij Sevilla is de buitenspeler transfervrij. Hij leek naar Saudi-Arabië of Feyenoord te verkassen, maar wellicht is hij ook te verleiden tot een ander avontuur op de Nederlandse velden. In Rotterdam, Amsterdam en Alkmaar maakte hij al naam en faam.

© ProShots

2. Jean-Paul Boëtius

Hoopte op een mooie transfer na zijn periode bij Hertha BSC, maar is er vooralsnog niet in geslaagd om een nieuwe werkgever te vinden. Hij leek op weg naar Hellas Verona, maar daar werd hij nooit officieel gepresenteerd. Een buitenkansje?

© ProShots

3. Nicolai Jørgensen

De topscorer van het seizoen 2017 van de Eredivisie zit op 32-jarige leeftijd zonder club. Na zijn weinig succesvolle periodes bij Kasimpasa en FC Kopenhagen is een rentree in Nederland wellicht dé mogelijkheid om zijn loopbaan nog nieuw leven in te blazen.

© ProShots

4. Anwar El Ghazi

Na de komst van Peter Bosz was gezien de voorgeschiedenis al vrij snel duidelijk dat de buitenspeler moest vertrekken bij PSV. Toen er geen club kwam die een transfersom op tafel wilde leggen, werd zijn contract zelfs ontbonden. Hoewel er interesse vanuit de Premier League is, lijkt voor bijna elke Eredivisie-club El Ghazi wel een versterking.

© ProShots

5. Jorrit Hendrix

Heeft ervaring bij Feyenoord en PSV, maar komt voor de Nederlandse top simpelweg te kort. Toch kan hij met zijn veelzijdigheid een ideale twaalfde man zijn in de selectie voor alle clubs net onder de bovenste clubs in Nederland.

© ProShots

6. Marvin Zeegelaar

Bestreek de laatste jaren de vleugels in Italië namens Udinese, maar stond eerder ook onder contract bij Watford en Sporting Portugal. Aan ervaring geen gebrek bij de 33-jarige wingback, maar op een club is hij nog altijd aan het wachten.

© ProShots

7. Nick Marsman

Samengespeeld met Lionel Messi. Althans, gespeeld. Even samen onder contract gestaan bij Inter Miami, maar nog voor de Messi-gekte écht losbarstte, werd het contract van de goalie ontbonden. Marsman is een keeper met ervaring en een prima niveau. Die gaat nog wel onderdak vinden.

© ProShots

8. Eden Hazard

Sinds Real Madrid liefst 100 miljoen euro voor hem betaalde, was de Belg amper fit en presteerde hij ver onder zijn kunnen. Maar dat Hazard kan voetballen, staat buiten kijf. De vraag is alleen wie zijn motor weer aan de praat krijgt, nadat die al jarenlang volop aan het pruttelen is.

© ProShots

9. Brandley Kuwas

Voordat de aanvaller annex middenvelder het grote geld ging ophalen in de Verenigde Arabisch Emiraten was hij een absolute smaakmaker in de Eredivisie namens Heracles Almelo. Voor het geld hoeft hij het niet meer te doen en misschien daardoor juist voor een laag salaris op te pikken?

© ProShots

10. Nico Schulz

Was ooit een van de meest gewilde linksbacks, destijds nog in dienst van Borussia Dortmund en speelde twaalf interlands voor de nationale ploeg van Duitsland. In 2020 speelde hij nog interlands namens die Mannschaft, maar inmiddels zit de dertigjarige back zonder club. Over het algemeen toch geen positie die heel makkelijk in te vullen is...

© ProShots

11. Thulani Serero

Wellicht een ideale versterking voor Vitesse? De Arnhemmers verkochten de kleine middenvelder voor een miljoen euro aan Al-Jazira, waar zijn contact is afgelopen. Met zijn inmiddels 33 jaar is Serero wel een dagje ouder geworden dan toen hij vertrok, maar in zijn vorige periode in Arnhem, was hij een dragende kracht.