Nick Marsman zal nooit wedstrijd spelen met Messi, Busquets en Alba

Het contract van Nick Marsman bij Inter Miami is ontbonden, zo heeft de club bevestigd. Marsman had een contract tot eind 2023 bij de club uit Florida, maar is nu dus transfervrij.

Marsman was reservedoelman bij Inter Miami en speelde zijn laatste competitiewedstrijd op 11 september 2022, uit tegen Chicago Fire (3-1 nederlaag). Op 10 mei 2023 verdedigde hij nog wel het doel tegen Charleston in het toernooi om de US Open Cup. Dat was zijn laatste officiële wedstrijd.

Marsman belandde in juni nog in het ziekenhuis na een beet van giftige spin. Hij was op 16 juli fit genoeg om plaats te nemen op de bank in de uitwedstrijd tegen St. Louis City (3-0 nederlaag). Momenteel is er een pauze van ruim een maand in de MLS. Marsman behoorde niet tot de wedstrijdselectie in de drie oefenduels die Inter Miami gedurende de 'zomerstop' speelde.

In de MLS is het sinds dit seizoen toegestaan om tijdens het seizoen maximaal één spelerscontract op te zeggen om zo ruimte te maken in het salarisbudget. Inter Miami zegt op die manier het contract van de Nederlander op. Marsman zal dus nooit een wedstrijd spelen samen met spelers als Lionel Messi, Sergio Busquets en Jordi Alba, die deze zomer tekenden bij de club die wordt geleid door onder meer David Beckham.