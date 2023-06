Lionel Messi verraste vriend en vijand met zijn overstap naar de Major League Soccer. Waar werd gespeculeerd over een terugkeer bij Barcelona of een lucratief avontuur in Saoedi-Arabië, koos de wereldkampioen voor Inter Miami, waar hij ploeggenoot wordt van onder meer Nick Marsman. In de FCUpdate Podcast stelt en beantwoordt redacteur Frank Hoekman de vraag: met welke zeven Nederlanders speelde Messi al samen?