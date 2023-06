Nathalie den Dekker meldt ziekenhuisopname van Nick Marsman: 'Nadeel van een tropisch klimaat'

Nick Marsman is in het ziekenhuis beland nadat hij werd gebeten door een giftige spin. De doelman van Inter Miami bracht drie dagen door in het ziekenhuis, schrijft zijn vriendin Nathalie den Dekker op Instagram.

"Het nadeel van het leven in een tropisch klimaat is dat je naar de dierentuin gaat, wordt gebeten door een giftige spin en drie dagen in het ziekenhuis moet liggen. Ik ben blij om je weer thuis te hebben. 🙏 Word snel beter", schrijft Den Dekker bij foto's waarop Marsman met zijn jonge dochter Olivia te zien is.

Artikel gaat verder onder video

Inter Miami, de hekkensluiter van de Eastern Conference in de Amerikaanse MLS, speelt zondag een uitwedstrijd tegen Philadelphia Union. Het is nog de vraag of Marsman daarbij aanwezig kan zijn. In ieder geval is zijn nieuwe ploeggenoot Lionel Messi gewaarschuwd voor de gevaren van het leven in Miami.