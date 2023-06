'Barcelona broedt op bijzondere constructie en betrekt Inter Miami in kwestie rond Messi'

FC Barcelona heeft een mogelijke rentree van Lionel Messi nog altijd niet uit het hoofd gezet. De Catalanen werken achter de schermen hard aan het aantrekken van de Argentijn, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Barcelona is daarom bezig met een opvallende constructie.

Messi staat momenteel nog onder contract bij Paris Saint-Germain, maar gaat de Ligue 1 komende zomer transfervrij achter zich laten. De 35-jarige international van Argentinië kreeg al een duizelingwekkende aanbieding uit Saudi-Arabië. Toch heeft Messi de knoop over zijn toekomst nog niet doorgehakt. Hij zou het ook wel zien zitten om terug te keren naar Barcelona, dat echter nog steeds te maken heeft met de financiële beperkingen van LaLiga.

Zodoende kan Barcelona nog altijd geen aanbieding doen aan Messi. De kampioen van Spanje probeert volgens L'Équipe creatief te zijn en wil naar verluidt contact zoeken met de Verenigde Staten. Inter Miami wordt namelijk ook gezien als mogelijke bestemming voor Messi. Barcelona hoopt dat de club uit de Major League Soccer kan helpen om het clubicoon te laten terugkeren naar het Camp Nou. Daar zouden de Amerikanen dan ook niet slechter van worden.

Inter Miami moet Messi deze zomer overnemen en hem vervolgens verhuren aan Barcelona. Dat zou dan voor een periode van tussen de zes en achttien maanden zijn. Messi krijgt zo zijn gedroomde afscheid bij Barcelona en is fit voor de Copa América met de nationale ploeg in 2024. Vervolgens kan de superster alsnog gaan voetballen in het shirt van Inter Miami, de club van mede-eigenaar en voorzitter David Beckham. Messi heeft al een huis in Miami.