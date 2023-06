'FC Barcelona droomt van terugkeer Lionel Messi, maar dreigt mis te grijpen: Inter Miami op pole position'

FC Barcelona hoopt Lionel Messi te kunnen verleiden tot een terugkeer, maar de Argentijn lijkt andere plannen te hebben. De wereldkampioen is na zijn vertrek bij Paris Saint-Germain transfervrij op te pikken en daarvan hoopt zijn oude club te profiteren, maar het is Inter Miami dat op dit moment op pole position ligt om hem binnen te halen. Dat meldt L'Équipe althans.

Noodgedwongen - FC Barcelona kon hem niet meer betalen - verruilde Messi zijn eeuwige liefde in de zomer van 2021 transfervrij voor PSG. De Parijzenaren sloegen een gigantische slag en dachten met de Argentijn eindelijk het ontbrekende puzzelstukje in de jacht op de felbegeerde eindzege van de Champions League binnen te hebben. Maar het huwelijk tussen PSG en Messi is niet geworden wat beide partijen ervan hadden verwacht. Ook met de Champions League-winnaar van 2009, 2011 en 2015 in de ploeg slaagde PSG er niet in hoge ogen te gooien in het miljardenbal. De Franse topclub werd in de afgelopen twee seizoenen telkens al in de achtste finale uitgeschakeld. Na de nederlagen tegen Real Madrid en Bayern München moest Messi het ontgelden bij het PSG-publiek, dat hem zelfs in zijn laatste wedstrijden in het Parc des Princes trakteerde op een fluitconcert.

Messi had een paar weken geleden al besloten na dit seizoen te vertrekken bij PSG en afgelopen zaterdag verscheen hij voor het laatst in het shirt van de kampioen van Frankrijk. De Argentijn heeft de clubs voor het uitkiezen. FC Barcelona hoopt op een terugkeer van zijn topscorer aller tijden, Inter Miami probeert hem te verleiden tot een oversteek naar de Verenigde Staten en ook vanuit Saoedi-Arabië is er interesse. Maar Messi is niet van plan in de voetsporen van Cristiano Ronaldo en Karim Benzema te treden; hij heeft naar verluidt een streep gezet door een vertrek naar het Midden-Oosten. Blijven over FC Barcelona en Inter Miami. Volgens L'Équipe geeft Messi de voorkeur aan een langer verblijf in Europa en zijn de onderhandelingen met Barça nog steeds aan de gang, maar zijn de kansen op een rentree in Catalonië wel geslonken.

Dat maakt dat Inter Miami op dit moment de beste papieren heeft om Messi binnen te halen. De Amerikanen worden al langer in verband gebracht met de komst van de Argentijn, maar een overstap naar het Amerikaanse continent is nog niet zo eenvoudig. Volgens The Athletic zouden Apple en Adidas moeten bijspringen om de komst van Messi mogelijk te maken. Eerder werd in de wandelgangen nog gespeculeerd over een huurdeal tussen Inter Miami en FC Barcelona. De Catalanen zouden Messi in dat geval tijdelijk overnemen van de club uit de MLS, zodat hij zich op het hoogste niveau kan voorbereiden op de Copa América die voor volgend jaar op de planning staat.

Een nieuwe club heeft hij dus nog niet, maar Messi nam afgelopen weekend al afscheid van PSG. De supporters van de nummer één van Frankrijk lieten blijken niet rouwig te zijn om het vertrek van de Argentijnse superster. In de FCUpdate Podcast gingen host Stan Timmerman en redacteur Bob van Dijk in gesprek over het huwelijk tussen PSG en Messi. Beluister de podcast hieronder.