Boskamp over opties Messi: 'Of hij kiest voor Feyenoord'

Jan Boskamp ziet Lionel Messi graag naar zijn Feyenoord komen, al is die kans zeer klein. De Argentijnse baltovenaar lijkt te gaan vertrekken bij Paris Saint-Germain en ook zijn oude club FC Barcelona lijkt geïnteresseerd.

Het nieuws dat Barcelona geïnteresseerd zou zijn in Messi is al langere tijd bekend, maar mogelijk is hij net als Cristiano Ronaldo ook van plan om naar het Midden-Oosten te vertrekken. “Ach, een miljoentje of vierhonderd per jaar. Zou hij daarvoor echt de woestijn in trekken?”, geeft Boskamp aan bij Het Belang van Limburg. “Hij kan er wel opnieuw tegen Cristiano Ronaldo gaan ballen, maar ik hoop dat hij er nog een jaartje of twee mee wacht.”

De oud-Feyenoorder droomt van een transfer naar zijn club in Rotterdam. “Ik zie eigenlijk maar twee opties voor Messi. Ofwel keert hij terug naar Barcelona, waar ze hem op handen dragen, ofwel kiest hij met Feyenoord voor een échte topclub”, grapt Boskamp.

Messi beschikt over een aflopend contract bij PSG en de Parijzenaars staan open voor een langer verblijf, maar dat ziet de wereldkampioen van 2022 niet zitten. De Argentijn wordt af en toe uitgefloten bij de Franse ploeg en lijkt volgens verschillende Franse media toch te willen vertrekken.