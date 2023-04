Lionel Messi beantwoordt fluitconcerten met heldenrol in Nice

Paris Saint-Germain weet weer wat winnen is. Na twee nederlagen op rij werd OGC Nice zaterdagavond met 0-2 verslagen. Uitgerekend Lionel Messi was de grote man aan de zijde van de koploper van Frankrijk. Hij werd vorige week nog uitgefloten door de eigen aanhang.

Dat gebeurde tijdens de wedstrijd tegen Olympique Lyon (0-1). Het was niet de eerste keer sinds de winterstop dat het publiek in Parijs de superster uitfloot. Dat Messi een slechte band heeft met de supporters van Paris Saint-Germain, heeft mede te maken met het feit dat er onduidelijkheid is over zijn toekomst. De club wil graag met hem verder, maar alles wijst erop dat Messi de Franse hoofdstad komende zomer gaat verlaten.

Dat wil Messi het liefst wel doen met een kersverse landstitel op zak. Hoewel Paris Saint-Germain de laatste twee wedstrijden voor de wedstrijd in Nice verloor, blijven de Parijzenaars de belangrijkste kanshebbers voor het kampioenschap. Op bezoek bij Nice, dat meedraait in de subtop van de Franse competitie, werd een belangrijke stap richting titelprolongatie gezet.

De basis voor de zege werd in de 26ste minuut gezet. Nuno Mendes vond met een strakke en lage pass Messi, die de bal vervolgens in de lange hoek plaatste. De 0-1 stand bleef tot een kwartier voor tijd op het scorebord staan. Toen kopte Sergio Ramos raak uit een door Messi genomen corner. Nice, met Pablo Rosario als invaller, slaagde er niet in zich terug te knokken. PSG staat door de zege zes punten voor op de verrassende nummer twee RC Lens, dat volgende week op bezoek komt in het Parc des Princes.