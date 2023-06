Nick Marsman doet zeer opmerkelijke uitspraken over komst van Lionel Messi

Inter Miami is niet klaar voor de komst van Lionel Messi, denkt Nick Marsman. De reservekeeper van de club uit Florida vraagt zich af hoe de club de veiligheid van de wereldster gaat waarborgen, vertelt hij in een interview met ESPN.

"Er zijn de afgelopen tijd zoveel geruchten geweest of hij wel of niet zou gaan komen. Ik denk zelf dat onze club daar nog niet klaar voor is", zegt Marsman. "We hebben een tijdelijk stadion, de mensen kunnen zo het veld oplopen want er staan geen hekken tussen, wij lopen van het trainingscentrum naar het stadion zonder beveiliging. Daarom denk ik dat de club er niet klaar voor is, maar ik hoop wel dat hij komt."

Dat gaat inderdaad gebeuren, want Messi bevestigt woensdagavond dat hij naar Miami gaat. "Ik heb de beslissing genomen om naar Miami te vertrekken. Er moeten nog wat dingen worden afgerond, maar dit is het pad dat ik ga bewandelen. Als ik niet naar Barcelona kon (vanwege Financial Fair Play, red.), dan wilde ik Europa verlaten, uit de spotlights gaan en meer tijd voor mijn gezin maken."

