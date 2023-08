Mogelijke vervangers van Justin Bijlow genoemd: 'Dat kan ik me echt niet voorstellen'

Feyenoord moet het de komende weken stellen zonder Justin Bijlow. De doelman is opnieuw geblesseerd en dus gaan de Rotterdammers misschien wel op zoek naar een extra doelman. Dat zorgt ervoor dat de nodige namen inmiddels worden gelinkt aan de regerend landskampioen.

Feyenoord moet de miljoenen zorgvuldig besteden en dus wordt er momenteel gekeken of een extra doelman prioriteit heeft. Momenteel heeft Arne Slot nog de beschikking over Timon Wellenreuther en Kostas Lamprou. Als de technische staf er nog een keeper bij wil hebben, is Andries Noppert volgens Voetbal International een optie. De doelman van sc Heerenveen stond ook al op het lijstje toen Bijlow werd gelinkt aan Manchester United.

In de FC Rijnmond Podcast wordt de naam van Nick Olij van Sparta Rotterdam genoemd. Er hangt naar verluidt een prijskaartje van vijf of zes miljoen euro om zijn nek. "Dat kan ik me echt niet voorstellen. Dat Feyenoord nu vijf of zes miljoen euro gaat uitgeven aan een keeper", aldus Dennis Kranenburg. "Arne Slot heeft zelf ook aangegeven dat Feyenoord ieder dubbeltje drie keer om moet draaien. Ze zullen echt wel kijken naar een nieuwe doelman maar zes miljoen euro is echt veel."

Het zou Kranenburg niet verbazen als Feyenoord in de zoektocht naar een extra sluitpost uit zou komen bij een oude bekende. "Nick Marsman kun je zo oppikken bij Inter Miami. Die kost niks, alleen salaris. Hij heeft ook laten zien dat hij bij Feyenoord onder de lat kan staan." Marsman (32) stond tussen 2019 en 2021 al onder contract bij Feyenoord. Destijds was hij ook de stand-in van Bijlow. Onlangs werd zijn contract bij Inter Miami ontbonden.