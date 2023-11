Nick Marsman oog-in-oog met Lionel Messi na onhandig interview

was enkele maanden geleden onderwerp van gesprek in de voetballerij. De doelman werd wereldnieuws toen hij zich tegenover ESPN had uitgelaten over de komst van , waarna andere media de uitspraken van Marsman uit zijn verband trokken.

Tegenover het Algemeen Dagblad blikt de oud-Feyenoord-doelman terug op die periode. Marsman vertelde, voorafgaand aan de officiële aankondiging van Messi bij Inter Miami, dat de Amerikaanse club ‘nog niet helemaal klaar was’ voor de komst van de Argentijnse wereldvoetballer. Deze uitspraken werden verdraaid door de media, waardoor Marsman negatief in het nieuws verscheen.

“Ja, dat was wel even naar. Iedereen dacht dat ik ná de aankondiging een interview had gegeven. En niet wilde dat Messi kwam. Zo werd dat gebracht. Maar dat was niet zo. Sterker nog, voor mij kwam er ook een jongensdroom uit”, zegt de goalie. “De club begreep het wel toen ik uitlegde hoe het zat. En ze gaven me ook gelijk. Ze gingen er ook alles aan doen om het te verbeteren. Maar blij waren ze niet”, vervolgt de keeper van San Antonio.

Marsman ging in gesprek met Messi. “Ik zei: het is niet zoals het verteld wordt. Het is volledig uit zijn verband gerukt”, begint de doelman. “Geen probleem, ik heb het zelf allemaal niet meegekregen”, antwoorde Messi. Even later werd Marsman medegedeeld dat er voor hem, wegens regelingen om het salarisbudget in Amerika, geen plek meer was in de selectie van Inter Miami.