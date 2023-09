Andries Noppert kreeg 'heel raar' antwoord van Lionel Messi tijdens penaltyserie

heeft teruggeblikt op de veelbesproken wedstrijd tussen Nederland en Argentinië op het WK in Qatar. De doelman van sc Heerenveen stond verrassend genoeg onder de lat en stond ineens tegenover . Dat leverde een opvallend moment op tijdens de kwartfinale.

Noppert was deze week te gast in de populaire Cor Potcast, die wordt gemaakt door Bart Vriends, Thomas Verhaar en Maarten de Fockert. Daar werd ook de strafschoppenserie tegen de Argentijnen besproken. "Ik zag jou voordat Messi zijn penalty ging nemen die bal een metertje weggooien", aldus Vriends, die meteen reactie kreeg van Noppert. "Je probeert iemand op je eigen manier er een beetje uit te halen. En ik probeerde in het Engels wat te zeggen, ik weet niet precies meer wat ik zei. Mijn Engels is ook niet fantastisch, ik kreeg een heel raar antwoord terug."

Artikel gaat verder onder video

Messi liet zich uiteindelijk niet van de wijs brengen door de woorden van Noppert. Na de strafschoppenserie gingen de Argentijnen door en werd ten koste van Frankrijk de wereldtitel gepakt. "Hij kan geen Engels dus ik dacht: laten we maar ophouden. Hij zei wat in het Spaans, maar het ging zo snel. Ik dacht: nou ja, pak die bal maar. Ga maar gewoon staan en probeer 'm tegen te houden. Hij miste volgens mij tegen Polen. Die nam hij redelijk snel. En bij deze penalty wachtte hij. Dus ik lach al in het hoekje en hij stuurde mij de andere kant op", aldus Noppert, die geen strafschop kon keren.