Inter Miami bekert dankzij ontketende Lionel Messi verder en treft oud-Eredivisie-speler in achtste finale

Lionel Messi kan meer dan uitstekend terugkijken op zijn eerste weken bij Inter Miami. De wereldster kwam vannacht in actie tegen Orlando City in de Leagues Cup, en kon alweer zijn vierde en vijfde doelpunt voor zijn nieuwe club noteren. Mede dankzij de goals van de Argentijn was de club van David Beckham met 3-1 te sterk. In de volgende ronde van het bekertoernooi mag een oud-Eredivisie-speler zich opmaken voor een onderonsje met de geweldenaar.

Zoals gezegd heeft Messi nu vijf doelpunten gemaakt in drie wedstrijden voor Inter Miami. Daarmee kan geconcludeerd worden dat de linkspoot ontzettend goed is begonnen aan zijn avontuur in de Verenigde Staten. Tegen Orlando City had Messi slechts zeven minuten nodig om de ban te breken, al mag gezegd worden dat de assist van Robert Taylor eigenlijk mooier is dan het doelpunt.

Nadat mede-aanvaller Josef Martínez vanaf de stip de tweede treffer had gemaakt, was het in de 72ste minuut weer de beurt aan Messi. De Argentijn stelde van dichtbij de overwinning veilig. Door die overwinning bekert Inter Miami dus verder naar de achtste finale, waarin het komende zondag FC Dallas treft. Bij die club staat oud-FC Utrecht-goalie Maarten Paes onder de lat.