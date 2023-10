De Ligt blundert faliekant met uitspraak over Messi: ‘Hij heeft totaal geen respect’

heeft deze week een pijnlijke blunder begaan. Toen de verdediger van Bayern München namelijk werd gevraagd met welke speler uit het verleden hij graag had willen samen spelen, antwoordde hij met .

Messi is sinds zijn vertrek van Paris Saint-Germain naar Inter Miami FC afgelopen zomer weliswaar niet meer actief op het Europese continent, maar de 36-jarige Argentijn heeft zijn schoenen nog altijd niet aan de wilgen gehangen. In de dienst van Inter Miami FC presteert Messi vooralsnog uitstekend: in twaalf officiële wedstrijden voor de Major League Soccer-club was hij vooralsnog goed voor elf doelpunten en vijf assists.

De kans lijkt klein dat De Ligt en Messi de degens ooit nog zullen kruisen in een officiële wedstrijd, maar de twee stonden eerder al wel driemaal tegenover elkaar. Steeds in de Champions League en steeds kwam de Oranje-international als winnaar uit de bus: in het seizoen 2020/21 als speler van Juventus tegen Barcelona (0-3) en in het seizoen 2022/23 tweemaal als speler van Bayern tegen PSG (0-1 en 2-0). Zowel De Ligt als Messi speelde in alle drie de duels de volledige negentig minuten. De Ligt hield dus driemaal de nul en Messi wist geen enkel doelpunt te maken.

Op social media wordt er wisselend gereageerd op de uitspraak van De Ligt over Messi. Sommigen verwijten de voormalig Ajax-verdediger een gebrek aan respect, terwijl anderen de humor ook wel inzien van de quote of veronderstellen dat het geen doelbewuste sneer is.

🗣️ Avec quel joueur retraité auriez-vous aimé jouer ?



De Ligt : Lionel Messi...



pic.twitter.com/w9JJsxr9yG — BeSoccer 🇫🇷 (@BeSoccerFR) September 29, 2023

Messi est retraité ? Un peu de respect pour le GOAT — TøM 🇫🇷 (@TomLaZone) September 28, 2023

De Light goat ahahaha 😂 — . (@MickaYoul) September 28, 2023