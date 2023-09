Shock move: Erik ten Hag denkt aan komst van Anwar El Ghazi

Manchester United overweegt een 'shock move' met de komst van de transfervrije Anwar El Ghazi, zo meldt de Daily Mail. De aanvaller, wiens contract bij PSV op 1 september werd ontbonden, zou zich per direct bij Manchester United kunnen voegen en onder landgenoot Erik ten Hag werken. Hij zou echter ook aanbiedingen uit Saudi-Arabië hebben.

De mogelijke komst van El Ghazi valt niet los te zien van de onzekerheid rondom Antony en Jadon Sancho. Maandag zou Ten Hag gesprekken hebben gevoerd met Sancho, maar het is onduidelijk of er een toekomst is voor de aanvaller. Antony is verwikkeld in beschuldigingen van huiselijk geweld en meldt zich voorlopig niet op Old Trafford.

El Ghazi, 28 jaar, heeft al ervaring in de Premier League. Hij speelde 71 wedstrijden voor Aston Villa op het hoogste niveau en in het seizoen 2021/22 ook nog twee duels op huurbasis bij Everton. De buitenspeler droeg in zijn loopbaan het shirt van Ajax, Lille OSC, Aston Villa, Everton en PSV.

Hij verliet Ajax een zo'n elf maanden voordat Ten Hag er trainer werd. De tweevoudig international van Oranje draaide dit seizoen de voorbereiding mee met PSV en speelde vier minuten in zowel de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord (0-1 zege) als in het competitieduel met Vitesse (1-3 zege).

