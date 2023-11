Freek Jansen trekt duidelijke conclusie over Ajax-selectie en haalt hard uit naar Mislintat

Sven Mislintat is weliswaar al ruim een maand niet meer werkzaam bij Ajax, maar de Duitse directeur voetbalzaken is nog altijd onderwerp van gesprek. De Amsterdammers draaien een dramatisch seizoen en daarvoor wordt Mislintat grotendeels verantwoordelijk gehouden. Freek Jansen is keihard voor de oud-technisch directeur van Ajax, maar ook voor de mensen die de Duitser naar de Johan Cruijff ArenA hebben gehaald.

Het is weliswaar nog maar een paar maanden geleden, maar voor menig Ajacied voelt het inmiddels als een eeuwigheid geleden dat Mislintat werd aangesteld als nieuwe technisch directeur. Daarmee had Ajax eindelijk een opvolger van de begin 2022 vertrokken Marc Overmars binnen. Er was goede hoop dat Ajax zich met Mislintat als verantwoordelijke voor het transferbeleid kon gaan revancheren voor het dramatische afgelopen seizoen, maar niets is minder waar. De Amsterdammers staan op dit moment helemaal onderaan in de eredivisie en Mislintat werd op 24 september, een paar uur na de voor Ajax dramatisch verlopen Klassieker tegen Feyenoord, op straat gezet.

“Mislintat heeft er zo’n ongelooflijke puinhoop van gemaakt. Het is gewoon broddelwerk, echt broddelwerk op alle fronten”, is Jansen in de nieuwe aflevering van de Pak Schaal Podcast van Voetbal International keihard in zijn oordeel over de Duitser. Mislintat wist bij zijn aanstelling al dat hij voor een enorme uitdaging kwam te staan. De selectie van Ajax moest flink op de schop. De recordkampioen zou uiteindelijk afscheid nemen van onder anderen Dusan Tadic, Jurriën Timber, Edson Álvarez en Mohammed Kudus. Met hen vertrok er niet alleen heel veel kwaliteit uit Amsterdam, maar ook leiderschap. Volgens Jansen heeft Mislintat daar niet voldoende op geanticipeerd. “Tot nu toe klopt het van geen kanten. Hiërarchisch niet en qua karakters niet”, aldus de voormalig Ajax-watcher.

Tadic keerde in de zomer van 2018 terug bij Ajax op de Nederlandse velden en ontpopte zich in de daaropvolgende jaren niet alleen tot publiekslieveling en absolute sterkhouder, maar ook dé leider van het elftal. De Serviër trok afgelopen zomer na vijf jaar de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht. Volgens Jansen is Mislintat medeverantwoordelijk voor het vertrek van de voormalig captain. “Als je Tadic wegjaagt, wat Mislintat heeft gedaan door hem totaal te negeren en nul contact met hem op te nemen tijdens zijn vakantie, dan moet je er wel voor zorgen dat je alternatieven aan leiders hebt”, klinkt het. Het huidige Ajax heeft geen leiders, constateert Jansen. “Er zitten in die groep geen leiders, er is geen hiërarchie. Daarom is Mislintat een scout en geen technisch directeur. Een technisch directeur houdt rekening met karakters en balans in een groep. Die is er niet in deze groep, ook niet qua posities.”

Mislintat is overigens niet de enige die het moet ontgelden in de Pak Schaal Podcast. Jansen heeft eveneens geen goed woord over voor de mensen die verantwoordelijk waren voor de komst van de Duitser, waaronder Maurits Hendriks en Edwin van der Sar. “Zij hebben een totale mispeer gedaan door Mislintat aan te stellen. Van Halst zat er niet bovenop en de Raad van Commissarissen heeft lopen verzaken. De aanstelling van Steijn valt daar ook weer onder.” Inmiddels zijn Mislintat én Maurice Steijn niet meer werkzaam in Amsterdam. Ajax nam daags na de pijnlijke nederlaag bij FC Utrecht (4-3) afscheid van de Hagenaar.