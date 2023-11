Genee ontploft na laatdunkende opmerking Driessen: 'Je zit altijd te zeiken joh!'

Valentijn Driessen kreeg dinsdagavond de toorn van Wilfred Genee over zich heen nadat hij zich in Vandaag Inside laatdunkend uitliet over Manchester City-spits . De chef voetbal van De Telegraaf stelt dat de Noorse spits zijn doelpunten 'slechts' tegen clubs als Fulham, Brentford en Bournemouth maakt, waarna Genee zich hardop afvraagt: "Kan jij weleens iets positiefs zeggen eigenlijk?"

Derksen brengt het gesprek op Haaland op het moment dat de achtste Ballon d'Or die Lionel Messi deze week mocht ontvangen besproken werd. "Ik had het ook helemaal niet gek gevonden als die Erik de Noorman van Manchester City hem gekregen had", stelt de journalist over de man die afgelopen seizoen 52 keer (!) scoorde in 53 wedstijden en met zijn club beslag legde op zowel de Engelse landstitel als de FA Cup én de Champions League.

Driessen is echter niet zo onder de indruk van de imposante spits: "Die kan niet eens meevoetballen bij City, die scoort veel tegen Fulham, Bournemouth, Brentford..." Genee kan het niet meer aanhoren: "Kun jij weleens iets positiefs zeggen eigenlijk, je zit altijd te zeiken joh?", roept de presentator uit. "Ik heb weleens geleerd dat je ook dwarsliggers nodig hebt om de rails een beetje recht te houden", maar Genee wil er niets van weten: "Jij gaat bij alles dwarsliggen, je kan toch ook weleens een iemand compliment geven?"