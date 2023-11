Ghanees international Raphael Dwamena (28) overleden na hartaanval tijdens wedstrijd

Raphael Dwamena is zaterdag overleden na een hartaanval in de wedstrijd tussen FK Egnatia en KF Partizani in Albanië. De aanvaller, zevenvoudig international van Ghana, stortte tijdens de wedstrijd ineen in de 24ste minuut en overleed op weg naar het ziekenhuis in Kavajë. Hij is 28 jaar geworden.

Dwamena had al langere tijd hartproblemen en voetbalde met een ICD in zijn lichaam. Dat is een inwendige defibrillator die hartritmestoornissen herkent en deze kan stoppen. Het mocht echter niet baten voor de aanvaller.

Artikel gaat verder onder video

Dwamena was in 2017 dicht bij een transfer van Zürich naar Brighton & Hove Albion, maar kwam vanwege zijn hartproblemen niet door de medische keuring. In oktober 2021 stortte hij al eens ter aarde tijdens een wedstrijd, maar toen werd hij snel gestabiliseerd.

Dwamena werd geboren in Ghana en speelde in een opleidingstraject bij Red Bull Ghana, voordat hij zich in 2014 aansloot bij de jeugdopleiding van Red Bull Salzburg. Hij maakte nooit zijn profdebuut voor die club, maar speelde wel wedstrijden voor FC Liefering, Austria Lustenau, FC Zürich, Levante, Real Zaragoza, Vejle BK, Blau-Weiß Linz en speelde sinds dit jaar voor FK Egnatia.