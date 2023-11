Gullit in de problemen: Italiaanse kinderen eisen honderdduizenden euro's

Ruud Gullit zit in de problemen. De voormalig voetballer van onder andere AC Milan, Feyenoord en PSV is door zijn twee Italiaanse kinderen aangeklaagd. Dat meldt La Repubblica althans. Gullit zou jarenlang geen alimentatie hebben betaald. Zijn kinderen eisen om die reden 500.000 euro van de oud-international.

Quincy en Cheyenne Dill, kinderen van Gullit en het Italiaanse model Cristina Pensa, hadden na de beëindiging van die relatie recht op 8 miljoen lire (oude munteenheid van de Italiaanse Republiek) per maand. Volgens hen heeft Gullit dit echter nooit betaald. De voormalig Oranje-international zou in 2017 al een afspraak met Pensa hebben gemaakt om de achterstallige alimentatie, inmiddels vastgesteld op 7200 euro per maand, alsnog te voldoen. Maar zijn kinderen stellen dat Gullit die afspraak nooit is nagekomen.

Artikel gaat verder onder video

Quincy en Cheyenne zijn om die reden naar de rechter gestapt om de achterstallige alimentatie alsnog te krijgen. “Onze vader is compleet niet geïnteresseerd in ons, ook niet in economische zin. Hij heeft elk contact met ons al jaren geleden verbroken”, citeert het Algemeen Dagblad de aangifte die de kinderen van Gullit bij de rechtbank hebben ingediend. Quincy gaat het niet alleen om het geld, maar ‘vooral om de morele kant van de zaak’. “Hij is verdwenen toen ik 5 was en dook weer op toen ik 12 was, om vervolgens weer te verdwijnen”, zegt hij tegen de Italiaanse krant La Repubblica.

Gullit trouwde in 1994 met Pensa, maar het huwelijk werd geen succes. Laatstgenoemde was erg van slag door het overlijden van Ayrton Senna. Pensa had een relatie met de voormalig autocoureur voordat ze Gullit leerde kennen. Pensa en Gullit gingen al een jaar na het huwelijk uit elkaar, maar de scheiding werd in 2000 pas officieel.