Hélène Hendriks brengt nieuwtje over zichzelf naar buiten

Hélène Hendriks keert terug op de buis bij SBS6. Na het succes van De Oranjezomer gaat de presentatrice rond de jaarwisseling ook De Oranjewinter presenteren. Die show gaat twee weken op het tijdslot van Vandaag Inside verschijnen op de tv-zender.

Dat kondigde Hendriks vrijdagavond aan bij Vandaag Inside. De Oranjewinter is de vervanger van Vandaag Inside, als René van der Gijp, Johan Derksen en Wilfred Genee van een welverdiende vakantie genieten. “Eigenlijk ga ik jullie even twee weekjes vervangen. That’s it”, wilde Hendriks de comeback van haar succesvolle show zelf niet al te groot maken.

De Oranjezomer was eerder dit jaar een groot succes, niet alleen vanwege de hoge kijkcijfers. De talkshow was genomineerd voor de Gouden Televizier, maar die prijs ging uiteindelijk naar de serie Oogappels. Wel viel Hendriks als beste presentator van het jaar in de prijzen, terwijl ook Noa Vahle – die regelmatig te zien was in de show – met talent van het jaar ook een award in de wacht sleepte.

Eerder was al bekend dat De Oranjezomer van Hendriks een vervolg zou krijgen, maar ditmaal is er dus ook concreet een datum aan gekoppeld. In de komende zomer gaat Hendriks met haar talkshow naar alle waarschijnlijkheid ook een rol vervullen rondom alle grote sportevenementen die op de rol staan.