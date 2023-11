Heracles bezweert crisis met ruime overwinning op mede-promovendus

Heracles Almelo heeft het uitduel met Almere City omgezet in een ruime overwinning: 0-5. De ploeg van trainer John Lammers maakt daarmee tegen de mede-promovendus een einde aan een moeizame serie, aangezien uit de voorgaande zes wedstrijden slechts een enkel punt werd gepakt. was in Almere de grote man met drie treffers, zijn teamgenoot Abdenego Nankishi vond tweemaal het net.

Beide clubs maken tot dusverre deel uit van de brede middenmoot in de Eredivisie, maar tussen het sentiment bij beide ploegen zit een groot verschil. De ploeg uit Flevoland is de laatste zes wedstrijden ongeslagen en speelde voor de interlandbreak knap gelijk tegen Ajax (2-2). Ondertussen pakten de Almeloërs uit de laatste vijf wedstrijden slechts een punt en werd de spelersbus na een kansloze nederlaag tegen Fortuna Sittard (1-4) opgewacht door enkele boze fans.

Zij konden een deel van die boosheid van zich afgooien toen Heracles reeds na enkele minuten op voorsprong kwam. Na een corner kopte Stijn Bultman de bal richting doel, waarna Sankoh de bal dicht voor de lijn in de linkerhoek knalde. Daarna kwam de 20-jarige spits nauwelijks nog in het stuk voor: Heracles kwam bij vlagen nog wel onder de hoge druk van Almere City vandaan, maar kansen leverde dat niet op.

Aan de andere zijde werden de Flevolanders slechts eenmaal gevaarlijk in het strafschopgebied van Michael Brouwer, maar door een witte muur bereikten de schoten het doel niet. Het elftal van Alex Pastoor had de teugels na de openingstreffer in handen, maar door gebrekkige passing werd de eindfase nauwelijks bereikt. Die gebrekkige passing werd door de statistieken onderstreept: minder dan 60% kwam bij een medespeler aan. Bovendien had de ploeg soms de nodige moeite met de duelkracht die Heracles tentoonspreidde. Na een gele kaart van Ruben Roosken verscheen zelfs de VAR nog even ten tonele, maar na slechts enkele seconden was hij het eens met de beslissing van scheidsrechter Jannick van der Laan.

Een hernieuwde VAR-interventie was lange tijd het meest spectaculaire moment van de tweede helft, al was er ook ditmaal weinig aan de hand. Almere City viel wel aan, maar noteerde met een kopbal van Damiën van Bruggen pas na een kwartier de eerste poging, nadat eerdere schoten eenvoudig werden geblokt. Daarna leek de thuisploeg wat op stoom te komen, maar in een snelle counter was het Heracles dat de 0-2 binnenschoot. Anas Ouahim kon na een goede onderschepping ver doorlopen, waarna Sankoh vanaf een meter of twaalf laag binnenschoot. Enkele minuten later had Nordin Bakker wel een antwoord op de inzet van de spits, maar met zijn matige redding stelde hij invaller Nankishi in staat om de 0-3 te maken.

Daarmee was het leed nog niet geschied voor Almere City, want uiteindelijk zou 0-5 de eindstand zijn. De vierde treffer kwam op naam van Nankishi, die met een goede kapbeweging Jochem Ritmeester van der Kamp in de luren legde en vervolgens in de linkerhoek raak schoot. Even later maakte Sankoh zijn hattrick compleet door een steekpass van Brian de Keersmaecker koelbloedig binnen te werken. Een dominant Almere City wordt zo met de neus tegen de feiten gedrukt, terwijl Heracles met een knappe overwinning weer afstand neemt van de degradatiezone.