Hiddink ziet grote progressie bij Feyenoorder: ‘Hij was een jongen, nu een man'

Guus Hiddink is van mening dat is gegroeid als voetballer. De aanvaller annex middenvelder kwam afgelopen transferzomer naar Feyenoord en heeft in zijn eerste maanden direct zijn stempel weten te drukken. Hiddink vertelt bij Studio Voetbal dat hij een andere Stengs ziet dan voorheen.

“Hij is nu niet meer een jongen, maar een man. Stengs heeft enorme vorderingen gemaakt”, begint de oud-voetbaltrainer. “Hij had in mijn ogen, in de voorgaande seizoenen, wat van die ‘zwalkende pootjes’. Nu is het een kerel. Hij weet precies wanneer hij de simpele passjes moet geven en wanneer niet. Hij heeft oog om iemand in stelling te brengen”, vervolgt Hiddink.

Artikel gaat verder onder video

In tegenstelling tot Hiddink, was Kenneth Perez juist erg kritisch op de 24-jarige aanvaller. De analist van ESPN stelde bij Dit was het Weekend dat Stengs ‘geen bal goed heeft gegeven’. In de wedstrijd tegen AZ van afgelopen zondag slaagde de Feyenoorder er niet in om op het scorebord te verschijnen. De enige treffer van het duel werd gemaakt door Quinten Timber.

De ‘topper’ tussen Feyenoord en AZ leverde zondagavond weinig spektakel op. Desondanks genoot Hiddink bij vlagen van de wedstrijd. “Van Feyenoord vind ik het altijd mooi om te zien dat ze niet in paniek de lange bal naar voren gaan spelen. Ze durven kort voor de defensie de opbouw te blijven zoeken”, zegt de oud-trainer van onder meer PSV, Real Madrid en Chelsea.