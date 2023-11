Perez sloopt Feyenoord-aanwinst na AZ-thuis: 'Hij heeft geen bal goed gegeven'

Kenneth Perez is niet te spreken over de recente optredens van . De linkspoot maakte afgelopen zomer de overstap van OGC Nice naar Feyenoord en kon in zijn eerste maanden in Rotterdamse dienst op veel lovende kritieken rekenen, maar Perez is van mening dat hij er de afgelopen wedstrijden niet in slaagde het verschil te maken. Volgens de analist heeft Stengs in de thuiswedstrijd tegen AZ ‘geen bal goed gegeven’.

In Nederland keek men reikhalzend uit naar de ontmoeting tussen Feyenoord en AZ. De clubs stonden bij aanvang van het duel in De Kuip op hetzelfde aantal punten en hadden na de nederlagen in de midweekse Europese rond wat recht te zetten. De ‘topper’ tussen Feyenoord en AZ had echter weinig om het lijf. Ook de Rotterdammers, die dankzij een treffer van Quinten Timber aan het langste eind trokken, haalden niet het niveau dat ze dit seizoen regelmatig hebben laten zien.

Perez was zondagavond in het programma Dit was het Weekend op ESPN desondanks te spreken over Timber. De middenvelder verruilde FC Utrecht vorig jaar voor Feyenoord en beleefde een lastig eerste seizoen in Rotterdam, maar is inmiddels niet meer uit de basiself weg te denken. “De individuele klasse kwam van Timber. Hij was ook de enige die écht op niveau voetbalde. Hij was de enige die iemand kon passeren en daardoor gebeurde er iets. De rest was weer… Ja, vooral schuiven. Feyenoord vind ik heel goed in de opbouw. Ze doen het echt wel anders dan andere teams, maar de laatste weken is dat toch vooral tot de laatste 25-30 meten voor het doel van de tegenstander.”

De creativiteit en scherpte in de laatste pass ontbrak zondagavond bij Feyenoord. De creativiteit kwam de laatste weken vooral van Stengs, die zich daarmee ook weer in de kijker van het Nederlands elftal speelde. De aanvallende middenvelder was er vorige maand al bij en behoort ook tot de selectie voor de EK-kwalificatieduels met Ierland en Gibraltar. Perez is echter niet onder de indruk van wat Stengs in de laatste wedstrijden heeft laten zien. “Stengs heeft geen bal goed gegeven deze wedstrijd. Geef dan gewoon even makkelijke ballen. Hij is wel een klein beetje terug. Hij had een periode van drie, vier wedstrijden waarin je dacht: oh, daar zit wat meer pit in. Maar nu vind ik het weer een beetje slappe hap.”

Milan van Dongen vindt dat Perez wel ‘heel snel’ van mening is veranderd. De Deense analist denkt dat het ook te maken heeft met het feit dat Feyenoord de afgelopen weken sterke tegenstanders heeft getroffen. De Rotterdammers speelden twee weken geleden nog tegen FC Twente. Afgelopen week waren Lazio en AZ de tegenstanders. “Timber vind ik daarentegen echt wel iemand die zich nu zowel verdedigend als aanvaller laat zien”, deelde Perez tot slot nóg een compliment uit aan de matchwinner in De Kuip.