Johan Derksen reageert op hilarische Vandaag Inside-parodie in Even tot Hier

Johan Derksen heeft gereageerd op de Vandaag Inside-parodie die Niels van der Laan en Jeroen Woe zaterdag lieten zien in hun programma Even tot Hier. Het duo nam de manier waarop Merel Ek op de avond van de verkiezingen de voorlopige uitslagen moest bespreken op de hak en toonden tot slot een gephotoshopte naaktfoto van zowel Derksen als René van der Gijp met een bijzonder klein geslachtsdeel.

Ek nam op verkiezingsavond plaats naast het scherm om de exitpolls (voor de gelegenheid omgedoopt tot 'Eksitpolls') te bespreken in Vandaag Inside. Tot hilariteit van de tafel verscheen kroop onder meer een geanimeerde spin door het beeld en kwam het vaker in het programma vertoonde filmpje van een man met een enorm geslachtsdeel ook weer tevoorschijn. Van der Laan en Woe parodieerden Vandaag Inside zaterdag met een bericht over de situatie in de oorlog tussen Israël en Hamas.

Artikel gaat verder onder video

De uitzending van Even tot Hier kun je terugkijken op NPO Start. Het fragment over Vandaag Inside begint vanaf minuut 31.00.

Derksen zegt desgevraagd het BNNVARA-programma niet te hebben gezien, maar later wel te zijn geattendeerd op het fragment. In de Vandaag Inside-uitzending van maandag reageert hij sportief en met een kwinkslag op de mannen van Even tot Hier.