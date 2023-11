Johan Derksen walgt: 'Het zijn twee luie zwijnen, echt een schande'

Johan Derksen neemt het op voor Ruud Gullit, die door zijn twee Italiaanse kinderen is aangeklaagd. De oud-voetballer zou jarenlang geen alimentatie hebben betaald, waardoor zijn kinderen Quincy en Cheyenne Dill nu een bedrag van 500.000 euro eisen van Gullit.

Gullit noemt de situatie ‘te gek voor woorden’. “Het is zo onrechtvaardig tegenover Ruud. Dat zijn twee luie zwijnen, die kinderen. Die hebben hem helemaal leeggezogen. Echt een schande”, zegt hij in de vooraankondiging van Vandaag Inside. Tijdens de talkshow komt hij met nadere toelichting.

“Er is een afspraak gemaakt: zolang die kinderen thuiswonen bij die vrouw en geen werk hebben, is hij verplicht om alimentatie te betalen”, stelt Derksen. “Ze zijn nu 29 en 32, wonen nog steeds thuis en hebben geen werk. Die denken: als we het huis uit gaan en gaan werken, hoeft hij niet meer te betalen. Daar wordt hij nu voor gestraft. Een schandalige houding van die kinderen. Het zijn heel erge profiteurs, ten koste van Ruud. Hij wordt helemaal leeggeplukt door twee van die kornuiten.”

De Italiaanse kinderen van Gullit

Quincy en Cheyenne, kinderen van Gullit en het Italiaanse model Cristina Pensa, hadden volgens eerdere berichtgeving van La Repubblica na de beëindiging van die relatie recht op 8 miljoen lire (oude munteenheid van de Italiaanse Republiek) per maand. Volgens hen heeft Gullit dit echter nooit betaald. De voormalig Oranje-international zou in 2017 al een afspraak met Pensa hebben gemaakt om de achterstallige alimentatie, inmiddels vastgesteld op 7200 euro per maand, alsnog te voldoen. Maar zijn kinderen stellen dat Gullit die afspraak nooit is nagekomen.