'Jurriën Timber krijgt bij Arsenal mogelijk gezelschap van Oranje-collega'

krijgt bij Arsenal mogelijk gezelschap van Oranje-collega . Bij de huidige koploper van de Premier League staat de aanvallend ingestelde back van Bayer Leverkusen volgens transferspecialist Fabrizio Romano op een lijst met mogelijke versterkingen voor komende zomer.

Frimpong is in Duitsland aan zijn tweede seizoen bezig en maakt opnieuw een uitstekende indruk in het elftal van trainer Xabi Alonso. Na twaalf gespeelde wedstrijden staat de teller alweer op vier doelpunten en zes assists voor de oud-speler van Manchester City en Celtic. Daarmee is hij een belangrijke pijler onder de koppositie die Leverkusen momenteel inneemt in de Bundesliga.

Artikel gaat verder onder video

Dat Frimpong over een gelimiteerde transferclausule waardoor hij voor 40 miljoen euro is op te pikken in de BayArena is bovendien een prettige bijkomstigheid voor Arsenal, al zijn er meer clubs die hem in het vizier hebben. Zo was hij afgelopen zomer al in beeld bij FC Barcelona, maar die club koos uiteindelijk voor het huren van João Cancelo (Manchester City). Ook het Manchester United van Erik ten Hag wordt al geruime tijd genoemd als potentiële bestemming van Frimpong. Daarnaast melden Spaanse media dat Alonso bij een overstap naar Real Madrid, waar hij al geruime tijd als potentiële opvolger van Carlo Ancelotti wordt genoemd, Frimpong zou willen meenemen naar de Spaanse hoofdstad.

Het is nog te vroeg om te zeggen dat Frimpong de top-kandidaat is voor Arsenal. "Het zal niet direct gebeuren, maar Arsenal houdt diverse spelers voor die positie nauwlettend in de gaten voor volgend jaar", weet Romano te melden. Daarbij komt dat The Gunners óók Cancelo in het achterhoofd houden. "Die kan voor een lagere transfersom opgepikt worden en staat ook op de lijst", aldus Romano.