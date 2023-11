Kenneth Perez: 'Hij is zó getalenteerd, maar viel dramatisch in, niet te geloven'

PSV won zaterdagavond met 0-3 van FC Twente, maar niet iedere speler van de koploper kan terugkijken op een goede wedstrijd. beleefde volgens analist een dramatische invalbeurt.

Lang viel in de 75ste minuut in bij een 0-2 stand. Vrijwel al zijn acties waren ongelukkig, zag Perez. “Weet je wie trouwens dramatisch inviel? Noa Lang. Niet te geloven! Het geeft niet, maar het is grappig om te zien. Van iemand die zo getalenteerd is, verwacht je dat hij er meteen staat. Maar de timing was er niet, hij schoot ballen weer heel hoog over, hij had het even niet”, stelt Perez bij De Eretribune op ESPN.

De analist heeft een duidelijk advies voor Lang. “Hij moet even trainen. Maar het is lastig, want ze spelen woensdag alweer in de Champions League. Er zijn dus niet echt trainingen. Hij zal voor zichzelf aan de slag moeten, denk ik. Hij moet het gevoel weer terugkrijgen. Eerlijk gezegd denk ik dat volgende week zondag dezelfde twee buitenspelers op het veld zullen staan.”

Perez doelt op de kraker tegen nummer twee Feyenoord. Hij verwacht in De Kuip dus opnieuw Johan Bakayoko en Hirving Lozano op de flanken bij PSV. De Eindhovenaren verdedigen in Rotterdam een voorsprong van zeven punten.