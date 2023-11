Kenneth Perez lijkt één speler uit te lachen na nederlaag Feyenoord tegen Lazio

Feyenoord verloor twee van de laatste drie officiële wedstrijden en dat komt volgens Kenneth Perez met name omdat enkele aanvallers niet in topvorm zijn. De analist van ESPN vond bijvoorbeeld ‘heel kinderlijk’ spelen en was ook niet bepaald gecharmeerd van in de Champions League-wedstrijd tegen Lazio (1-0 nederlaag) van dinsdagavond.

Over het geheel was Perez ‘best wel onder de indruk’ van de manier waarop Feyenoord voor de dag kwam in Stadio Olimpico. “Ze doen dingen waarvan ik denk: oh, dat heb ik niet eerder gezien”, zegt hij donderdagavond in Studio Europa. “Het probleem was dat ze veel te weinig kansen creëerden uit het vrij goede veldspel.”

Spelers die een paar weken geleden nog in ‘bloedvorm’ waren, zijn dat nu ‘totaal niet’. “Stengs vond ik echt heel matig. Zelf was hij best wel tevreden over zijn wedstrijd, maar ik vond hem heel matig, weer heel kinderlijk. Veel balverlies, ging op allerlei posities spelen...”, merkt Perez op.

Ook Santiago Giménez en Igor Paixão hebben ‘net niet de vorm’, Perez moet zelfs lachen als hij de naam van Jahanbakhsh noemt en kan die lach maar moeilijk inhouden. “Jahanbakhsh viel in en had het ook niet. De individuele kwaliteit, die PSV wel heeft, mist Feyenoord als het niet lukt om als team tot heel grote kansen te komen.”