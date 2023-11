Lachende Joey Veerman eerlijk over 'fout' bij openingstreffer in Enschede

zette PSV zaterdagavond op slag van rust op een 0-1 voorsprong in het uitduel met FC Twente, maar had daarbij het geluk dat de thuisploeg er niet in slaagde zijn 'fout' van enkele seconden daarvoor af te straffen. De middenvelder geeft na afloop lachend toe dat hij in scoringspositie kon komen omdat hij niet mee terug liep om een Twentse counter onschadelijk te maken.

"Ik was niet helemaal lekker terug", lacht de Volendammer tijdens de persconferentie. "Maar dat kwam uiteindelijk goed uit", voegt hij daar meteen aan toe. De middenvelder werd vrijstaand aangespeeld door Johan Bakayoko en verschalkte Twente-doelman Lars Unnerstall met een tegendraadse schuiver. Na rust zou de koploper verder uitlopen naar een 0-3 zege in de Grolsch Veste, waardoor de ploeg van Peter Bosz na dertien wedstrijden nog altijd geen enkel punt heeft laten liggen.

Hans Kraay junior vindt de eerlijkheid van Veerman prijzenswaardig. "Hij heeft een vorm gevonden om alles weg te lachen", zegt hij in Goedemorgen Eredivisie op ESPN. "Er is natuurlijk een periode geweest dat we heel veel zeiden: 'Hij is geweldig in balbezit maar niet bij balverlies', en hij zegt elke keer: 'Ik werk me de klere, zet druk en verdedig terug'. Maar hij doet het met een glimlach. Hij lacht het weg en dat vind ik wel mooi."