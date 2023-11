Litteken na Lazio - Feyenoord: 'Ik kreeg weinig mee van wat er allemaal gebeurde'

is weer in staat om te voetballen. De rechtsback van Feyenoord viel in de Champions League-wedstrijd tegen Lazio (1-0 nederlaag op 7 november) uit met een hoofdwond en miste vervolgens de competitiewedstrijd tegen AZ (1-0 zege). In gesprek met RTV Rijnmond vertelt Nieuwkoop over zijn blessure.

Nieuwkoop kreeg na een harde botsing met Elseid Hysaj niet veel meer mee van wat er gebeurde. “Ja, ik had na die klap niet gelijk door dat het open lag. Ik deed mijn handen een beetje voor mijn hoofd, uit bescherming. Het was een forse klap, dat had ik wel door, maar het bleek dat het toch best wel wat open stond. Voor de rest heb ik weinig meegekregen van wat er om me heen gebeurde.”

De vleugelverdediger heeft een litteken boven zijn linkerwenkbrauw, maar verder gaat het goed. Maandag gingen de hechtingen eruit. “Ja, het ziet er volgens mij weer prima uit. Het is allemaal heel goed verlopen eigenlijk. Ik heb nu geen last meer, dus dat is mooi.”

Nieuwkoop bereidt zich met Feyenoord voor op het slot van 2023. Het zijn belangrijke weken, zo weet de zomeraanwinst. “Iedere periode is een belangrijke periode op zich. Deze natuurlijk ook. Met de Champions League die we door willen komen. En met PSV die we treffen. Zij maken weinig fouten. Maar eerst naar Excelsior. Ik denk dat het geen makkelijke wedstrijd wordt. Zeker niet.”