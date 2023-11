Mark Rutte meldt zich in amateurvoetbal en draait bardienst: 'Wie had een worstenbroodje besteld?'

Het was zondagochtend een bijzonder gezicht voor de voetballers bij de Bredase amateurvereniging JEKA. Demissionair premier Mark Rutte draaide op het complex van de amateurclub, waarmee hij het belang van de vrijwilligers in - in dit geval het amateurvoetbal - benadrukt.

VVD-wethouder Eddie Förster van sport had de demissionair premier uitgenodigd om als vrijwilliger een bardienst te draaien bij JEKA, een amateurvereniging uit Breda. Rutte meldde zich zondagochtend om 11.00 uur in de kantine van de voetbalverenging, waar hij met een grote lach op zijn gezicht achter de bar plaatsnam. Rutte vindt het belangrijk om zich in de sportkantine te laten zien: "Ik hoor het van expats vaak genoeg, dat Nederland uniek is in de wereld als het gaat om vrijwilligers", zegt Rutte tegenover het Algemeen Dagblad. "We hebben er nog altijd erg veel, al zijn het er niet genoeg. Ik maak dan ook een diepe buiging voor al die mensen die Nederland overeind houden.”

Artikel gaat verder onder video

De aandacht vragen voor de vrijwilligers in Nederland deed Rutte zondag geheel op zijn eigen manier. Volgens het AD vroeg de goedlachse demissionair premier een aantal keer: wie had er een worstenbroodje besteld? Rutte benadrukt dat hij graag aandacht voor het vrijwilligerstekort, maar dat de nationale politiek er verder niet bij is betrokken.

Bij de Brabantse club JEKA is de voorzitter Philip Bos blij met de komst van Rutte naar de amateurvereniging: "Ik heb respect voor hem", zegt het voormalig-gemeenteraadslid voor D66 tegen het AD. "Op het ene moment zit hij in Qatar voor gesprekken over het Israëlconflict, op het andere moment draait hij een bardienst bij ons. Rutte is ook wel geloofwaardig als het om zo’n gebaar als dit gaat, want hij geeft ook geregeld vrijwillig les op scholen.”