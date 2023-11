Perez en El Ahmadi zijn het eens met Van Gangelen: 'Hij zal nu wel wat Feyenoord-supporters achter zich aan krijgen'

Jan Joost van Gangelen, Karim El Ahmadi en Kenneth Perez zijn het er allemaal over eens dat Allard Lindhout zaterdagavond in de blessuretijd van de ontmoeting tussen FC Twente en PSV een tweede gele kaart had moeten geven. Dat zou uiteraard rood én een schorsing voor de kraker tegen Feyenoord van volgende week betekenen.

PSV won de eerste twaalf wedstrijden en nam al een voorsprong van zeven punten op Feyenoord. De ploeg van trainer Peter Bosz ontving lovende kritieken voor de optredens in de Eredivisie, maar daarbij werd wel een kanttekening over het programma geplaatst. Velen waren het erover eens dat we pas na de eerste week na de interlandperiode een goed beeld zouden krijgen van hoe goed PSV nou daadwerkelijk is. Voor de Eindhovenaren stond immers eerst het bezoek aan FC Twente en daarna de uitwedstrijden tegen Sevilla en Feyenoord op het programma. De wedstrijd in Enschede leverde echter totaal geen problemen op voor PSV. De formatie van Bosz won met 0-3 en boekte daarmee de dertiende opeenvolgende competitiezege.

Het had echter weinig gescheeld of PSV was alsnog met een enorme tegenvaller van het veld gestapt. Bakayoko ontsnapte in de blessuretijd immers aan zijn tweede gele kaart. De aanvaller en tevens maker van de 0-3 maakte ter hoogte van de middenlijn een overtreding op Ricky van Wolfswinkel en Lindhout leek die te bestraffen met een gele kaart, maar hij hield zijn prenten uiteindelijk toch op zak. Van Gangelen vraagt zich zondagavond in Dit was het Programma op ESPN af of er misschien sprake was van klassenjustitie. “Dat is natuurlijk een groot woord. Het is niet van groot belang in deze wedstrijd, meer voor Feyenoord. Ik weet niet of Arne Slot er al iets over gezegd heeft?”, reageerde Perez.

“Heb ik nog niet kunnen vernemen, maar dat kan er ook mee te maken hebben dat Feyenoord al om half vijf speelde en PSV om kwart voor zeven”, stelde Van Gangelen. “Maar goed, Bakayoko had al geel gekregen en had hier eigenlijk gewoon zijn tweede gele kaart moeten krijgen, toch?” Daarover zijn Perez en El Ahmadi het eens. “Zeker weten”, aldus Perez en ook zijn tafelgenoot El Ahmadi is dus van mening dat Bakayoko had moeten inrukken met tweemaal geel en dus rood. “Hij zal nu wel wat Feyenoord-supporters achter zich aan krijgen”, grapt de voormalig middenvelder van onder meer FC Twente en Feyenoord over scheidsrechter Lindhout. “Dit is gewoon een gele kaart. Die moet je gewoon geven.”