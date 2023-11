Perez vernietigend: 'Het was een gedrocht om naar te kijken, comedy capers!'

Kenneth Perez heeft met stijgende verbazing gekeken naar het duel tussen Almere City en Heracles Almelo. De analist van ESPN zag een zeer slechte wedstrijd, die op verbazingwekkende wijze ook nog eens met 0-5 gewonnen werd door de bezoekers uit Almelo.

"Het was een gedrocht om naar te kijken", begint een lachende Perez in het programma Dit Was Het Weekend van ESPN. "Het was krankzinnig om naar te kijken. Vuurpijlen, haha", zegt Perez op het moment dat hij een aantal beelden van de wedstrijd laat zien. Daarop is te zien dat spelers van Almere City en Heracles Almelo de bal blindelings naar voren schieten.

"Er was niemand die heel even de bal tot zich nam en even ging voetballen", gaat de analist verder. "Het werd alleen maar erger en erger, Het was echt comedy capers. Je zat een beetje te gniffelen op de bank. Dit was kwalitatief armoedig", zegt Perez tot slot.

Karim El Ahmadi keek er vooral van op dat Heracles de wedstrijd in het Yanmar Stadion met 0-5 won, omdat de analist de ploeg van John Lammers zeer zwak vond spelen: "Heracles was in de eerste helft echt dramatisch. De tweede helft hadden ze wel wat momenten, waardoor het achterin gatenkaas was bij Almere City."