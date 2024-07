Jetro Willems vindt nieuwe club op 1500 kilometer van Almelo

heeft een contract verdiend bij CD Castellón. De club van trainer Dick Schreuder maakt donderdag via de officiële kanalen bekend dat Willems is vastgelegd, maar meldt niet voor hoeveel seizoenen hij heeft getekend.

De linksback trainde deze maand mee bij Castellón en heeft voldoende laten zien om een contract te verdienen. Hij gaat met zijn nieuwe club spelen op het tweede niveau van Spanje, want onder leiding van Schreuder wist Castellón vorig seizoen op te klimmen vanuit het derde niveau.

De dertigjarige vleugelverdediger speelde eerder in zijn carrière voor Sparta Rotterdam, PSV, Eintracht Frankfurt, Newcastle United, Greuther Fürth, FC Groningen en Heracles Almelo. Namens Heracles kwam hij vorig seizoen tot twintig wedstrijden in de Eredivisie; nu gaat hij aan de slag in Castellón de la Plana, op een kleine 1500 kilometer van Almelo. Willems droeg tussen 2012 en 2016 ook 22 keer het shirt van het Nederlands elftal.

Willems is na Mats Seuntjens de tweede Nederlandse aanwinst van Castellón deze zomer. Bij de club spelen met Daijiro Chirino en Jozhua Vertrouwd nog twee andere spelers met een Nederlands paspoort.