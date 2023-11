Peter Bosz had spijt dat hij deze PSV’er speelminuten gaf tegen Sevilla

bezorgde PSV woensdagavond in de tweede minuut van de blessuretijd uit bij Sevilla een broodnodige overwinning in de Champions League (2-3). Peter Bosz erkent dat hij vlak voor het bevrijdende doelpunt van de Amerikaanse spits nog spijt had van diens inbrengen.

Nadat PSV in de 81ste minuut op gelijke hoogte kwam met Sevilla, werd Pepi onmiddellijk ingebracht door Bosz. De trainer van PSV haalde Jerdy Schouten naar de kant. “Als ik heel eerlijk ben, had ik eigenlijk wel spijt dat ik toch die laatste wissel doorvoerde”, reageert Bosz voor de camera van RTL.

“We kwamen niet meer aan het voetballen. Maar Pepi kopt de bal geweldig binnen”, vervolgt Bosz. “We kwamen opeens niet meer aan het voetballen. Dat is natuurlijk wel logisch als je twee voetballers eruit haalt: Schouten en Boscagli. Maar we wilden absoluut winnen. Dit was een gigantische kans. 2-2 vonden we niet genoeg.”

Dankzij de overwinning op Sevilla is PSV zeer dicht bij het bereiken van de knock-outfase van de Champions League. Als Arsenal vanavond (vanaf 21.00 uur) wint van RC Lens, is PSV met nog één groepswedstrijd voor de boeg, over twee weken thuis tegen Arsenal, zeker van een plekje bij de laatste zestien van het miljardenbal.