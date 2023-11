Ron Jans baalt van verkiezingsuitslag: 'Voel me verschrikkelijk schuldig'

FC Utrecht-trainer Ron Jans is geschrokken van de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen, waarbij de PVV van Geert Wilders de grote winnaar werd. De oefenmeester onthult dat hij deze keer door omstandigheden zijn stem niet heeft kunnen uitbrengen en voelt zich daar achteraf 'verschrikkelijk schuldig' over.

In gesprek met het Algemeen Dagblad steekt Jans zijn mening niet onder stoelen op banken over de partij die donderdag liefst 37 zetels in de wacht sleepte en nu mag gaan proberen een regeringscoalitie te vormen. "De manier waarop die partij tegen Europa en het klimaat aankijkt, hoe ze omgaan met mensen met een migratieachtergrond. Zó haatdragend; dat is niet zoals ik in het leven wil staan."

Jans verhuisde na zijn aantreden als trainer van FC Utrecht naar Soest, maar staat nog ingeschreven in het Drentse Tynaarlo. Daar werd zijn stempas dan ook door de post bezorgd, een poging om met een machtiging te stemmen ondernam hij te laat. "En nu voel ik me verschrikkelijk schuldig", aldus de oefenmeester.

De partij van Wilders krijgt van tegenstanders felle kritiek over de radicale standpunten rond onder meer de islam. Ook in de selectie van FC Utrecht zitten spelers die die religie aanhangen, zoals Zakaria Labyad. Jans vindt het belangrijk uit te dragen 'dat iedereen erbij hoort' en denkt dat dat bij de Domstedelingen het geval is: "Op microniveau lukt dat behoorlijk, kan ik je zeggen. Waar de spelers van FC Utrecht ook vandaan komen; we zijn een eenheid."