Ronald de Boer houdt zich niet in na Feyenoord-exit: 'Ik zeg het maar op zijn Amsterdams...'

Ronald de Boer denkt dat het tweede doelpunt van Atlético Madrid compleet geluk was dinsdagavond in De Kuip tegen Feyenoord (1-3). De analist zag dat de bal mooi over Justin Bijlow heenschoot, maar volgens hem was dat zeker niet bewust.

“Ik zeg het maar op zijn Amsterdams: ze maken drie schijtgoals”, doelde De Boer bij Ziggo Sport op de twee eigen goals van Feyenoord en treffer van Hermoso. De enige bal die Atlético Madrid zelf tussen de palen achter Bijlow kreeg, was helemaal geen bewuste poging op doel.

“Het is totaal onbewust. To-taal onbewust. Hij kijkt niet eens. Hermoso wil de bal verlengen naar de tweede paal, naar iemand van zijn medespelers”, aldus De Boer. “Een geweldige goal, maar echt geen bewussie. Maar hij wipt hem wel over Bijlow heen.”

Uiteindelijk was de zege van Atlético Madrid op Feyenoord wel terecht. “Atlético Madrid had weinig te duchten van Feyenoord. Feyenoord heeft te weinig gecreëerd. Na de pauze gaan ze eerst nog via de vleugels spelen, maar het laatste stuk gaan ze alles naar binnen. Toen was het eigenlijk al gespeeld”, dacht De Boer. “Een halve kans is soms een goal, dat zijn de wetten van de Champions League. Daar is Feyenoord tekort in geschoten, door de kansen die ze kregen, niet verzilverden.”

