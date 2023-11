Sjaak Polak openhartig: 'Een telefoonkabel in je slurf krijgen is niet fijn'

Sjaak Polak heeft een positieve update gegeven over zijn gezondheid. Anderhalf jaar geleden werd bekend dat blaaskanker was vastgesteld bij de voormalig prof. Het behandelingstraject was zwaar, maar Polak vertelt bij De Eretribune op ESPN dat het inmiddels goed met hem gaat.

Polak is sinds tweeënhalve week de nieuwe trainer van FC Lisse in de Tweede Divisie. “Het gaat goed. Het gaat perfect met de gezondheid en ik heb weer een nieuwe job, dus het kan niet beter eigenlijk”, vertelt de oud-middenvelder. “Ik heb de laatste controles op 5 november gehad en hoef pas over een jaar weer terug te komen. Daar ben ik uitermate blij mee.”

Artikel gaat verder onder video

Van presentator Jan Joost van Gangelen krijgt Polak de vraag om zijn traject te beschrijven. “Ik heb blaaskanker gehad. Je krijgt dan allerlei controles. Je organen worden in de gaten gehouden, maar uiteraard ook je blaas. Een telefoonkabel in je slurf krijgen is niet fijn. Dat moest in het begin heel vaak, nu nog maar één keer per jaar. Dat is wel genoeg, moet ik zeggen”, zegt Polak. Van Gangelen antwoordt: “Het voelt inderdaad wel als een telefoonkabel. Ik heb het ook één keer gehad, niet fijn.”

Tijdens zijn behandeling bleef Polak werken. Hij was tot vorig seizoen de trainer van de vrouwenploeg van ADO Den Haag. “Ik had voetbal als afleiding. Dat hield me ook op de been. Thuis was het wel hectisch”, erkent hij. “Maar kinderen kwamen naar het ziekenhuis, mijn vrouw was heen en weer aan het ijsberen, ze moesten zich groot houden. Dat probeer ik ook, maar zodra zij weggingen, brak ik in drieën.”