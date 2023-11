Sjaak Swart richt het woord tot Yesilgöz: 'Je weet dat ik niet echt een politiek persoon ben, máár...'

VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze een grote voorkeur heeft voor Ajax. Yesilgöz was afgelopen dinsdag nog te gast in Vandaag Inside en toen herhaalde ze dat ze een ‘Ajacied’ is. Sjaak Swart houdt zich niet al te veel bezig met de politiek, maar is in ieder geval blij dat de mogelijke nieuwe premier van Nederland ‘verstand van voetbal’ heeft.

Yesilgöz schoof dinsdag, nadat Frans Timmermans zich de avond ervoor al had gemeld, aan in Vandaag Inside. Bas Nijhuis was eveneens te gast. De scheidsrechter zat weliswaar ‘slechts’ aan de bar, maar mocht in de eerste minuten het woord nemen. Nijhuis werd gevraagd naar zijn optreden in de wedstrijd Almere City - Ajax. Nijhuis, die normaliter niet zo snel kaarten geeft, slingerde in het eerste kwartier al de ene na de andere speler op de bon.

De leidsman had Ajax bovendien twee strafschoppen kunnen geven, maar deed dat niet. Yesilgöz hoorde het aan en vertelde vervolgens dat ze de wedstrijd zelf niet had gezien, maar na afloop wel even met ‘Sjakie’ had gebeld. Met ‘Sjakie’ doelde ze uiteraard op Ajax-icoon Sjaak Swart en hij was - niet verrassend - van mening dat Nijhuis naar de strafschopstip had moeten wijzen. Diezelfde Swart sprak voor Shownieuws een videobericht in voor Yesilgöz. “Hoi Dilan. Je weet dat ik niet echt een politiek persoon ben, máár ik wil je toch graag succes wensen met je campagne. En mocht je de premier van ons land worden, vind ik het fijn dat je in elk geval verstand van voetbal hebt”, zegt de voormalig Ajax-aanvaller met een grote knipoog.