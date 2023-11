Dilan Yesilgöz verrast Vandaag Inside: politicus belt na Almere City - Ajax met Sjaak Swart

Dilan Yesilgöz heeft zondag na afloop van Almere City - Ajax gebeld met Sjaak Swart om de omstreden beslissingen van Bas Nijhuis te bespreken. De scheidsrechter had tweemaal naar de stip kunnen wijzen, maar besloot Ajax helemaal geen strafschop te geven. Nijhuis was vervolgens vooral bij de Amsterdamse aanhang het mikpunt van kritiek.

Ajax kwam er in de eerste helft van de uitwedstrijd tegen Almere City slechts sporadisch uit, maar werd via een combinatie tussen Steven Berghuis en Kristian Hlynsson wel plots gevaarlijk. De pass van Berghuis leek precies op maat te zijn voor de IJslandse middenvelder, maar hij kon net niet bij de bal mede doordat hij op het laatste moment de voet dwars werd gezeten. Nijhuis vond het echter geen overtreding en ook de VAR besloot niet in te grijpen.

In de tweede helft, bij een 1-1 tussenstand, was er opnieuw sprake van een discutabel moment. Kenneth Taylor ging er met de bal vandoor en leek op weg naar een grote kans, maar werd bij het betreden van de Almeerse zestien door Peer Koopmeiners tegen de grasmat gewerkt. Waar Taylor fanatiek schreeuwde om een strafschop, wilde Nijhuis van niks weten. De scheidsrechter legde het spel weliswaar heel even stil, maar ook de VAR had slechts een paar seconden nodig om tot de conclusie te komen dat het geen overtreding was.

Ajax-watcher Mike Verweij uitte maandag al flinke kritiek op Nijhuis en ook Ajax-icoon Swart was het niet eens met de beslissingen van de leidsman. “Ik heb het zelf niet gezien, ik zat zelf op De Telegraaf-redactie. Maar ik heb wel even Sjakie gebeld”, zei Yesilgöz dinsdagavond in Vandaag Inside. “Ja, Sjaak Swart. En hij vond wel dat Ajax een penalty had moeten krijgen”, aldus de politicus, die haar voorkeur voor Ajax nooit onder stoelen of banken heeft gesproken. Ook in de uitzending van dinsdagavond herhaalde Yesilgöz dat ze een ‘Ajacied’ is.