Stengs 'sprong gat in de lucht' na mededeling van Koeman

was dolblij na zijn hattrick namens het Nederlands elftal tegen Gibraltar. De aanvaller maakte na 2,5 jaar weer eens minuten in Oranje en deed dat direct met zijn eerste interlandgoals én überhaupt eerste hattrick ooit.

“Of ik een gat in de lucht sprong toen de bondscoach zei dat ik ging spelen? Ja, natuurlijk. Het is 2,5 jaar geleden dat ik in Oranje heb gespeeld, maart 2021. Dan is het fijn om nu terug te keren”, glimlachte Stengs bij de NOS over het duel met Gibraltar. “Dat is mooi. Ik was blij dat ik weer mocht starten.”

Met zijn terugkeer naar Feyenoord kwam Stengs weer in beeld bij Oranje. “Je weet dat je meer in de picture bent in Nederland. Dat is ook een gevolg van goed spelen, dan ben je blij dat je een uitnodiging krijgt.” Of het EK in de komende zomer een doel is? “Ja, dat lijkt me wel, ja.”

Over het duel in Faro tegen Gibraltar was Stengs content. “Iedereen verwacht dat je een hoge uitslag neerzet. Dat je goed voetbalt. Soms is dat nog best lastig, maar dat hebben we goed gedaan. Met het vroege doelpunt is het lekkerder voetballen. We zijn rustig gebleven, goed van kant naar kant gespeeld. Al ga je af en toe nog forceren.”