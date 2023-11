Tadic staat op en behoedt Servië voor mislopen EK-ticket

Servië heeft zich zondagmiddag met een 2-2 gelijkspel tegen Bulgarije weten te verzekeren van deelname aan het Europees Kampioenschap van 2024. In het Servische Leskovac was het nog even spannend toen de Bulgaren, die nog geen wedstrijd wisten te winnen in de EK-kwalificatiereeks, twintig minuten voor tijd een 1-2 voorsprong namen. Maar zoals wel vaker stond weer eens op om zijn land bij de hand te nemen.

In de eerste helft had Milos Veljkovic de score al geopend namens Servië. Na een hoekschop van Tadic belandde de bal uiteindelijk voor de voeten van de verdediger van Werder Bremen, die wel raad wist met het buitenkansje. Maar de Bulgaren gaven zich niet gewonnen: in de tweede helft kwamen de bezoekers via Georgi Rusev op gelijke hoogte en door een treffer van Kiril Despodov zelfs op voorsprong, waardoor Servië moest vrezen dat het naast het EK-ticket zou grijpen. Nummer drie Montenegro stond op dat moment namelijk voor bij Hongarije, dat al zeker was van de groepswinst.

Tien minuten voor tijd legde Tadic, die afgelopen zomer van Ajax naar Fenerbahçe vertrok, opnieuw aan voor een corner en die belandde panklaar op het hoofd van verdediger Stefan Babic. Die knikte bij de eerste paal de 2-2 binnen, waardoor Servië zich verzekert van de tweede plaats in groep G achter de Hongaren, die uiteindelijk hun sportieve plicht wel vervulden door Montenegro met 3-1 te verslaan in Boedapest.

Primeur

De kwalificatie voor het toernooi in Duitsland betekent een primeur voor de Serviërs. Niet eerder wist het land zich te plaatsen voor een EK-eindronde; de laatste deelname dateert van 2000, toen nog als Joegoslavië. Daarna ging het land eerst met Montenegro samen verder, maar greep het naast een ticket voor het toernooi van 2004. Als zelfstandig land wist Servië zich eveneens niet te plaatsen voor de EK's van 2008, 2012, 2016 én 2020.